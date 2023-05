"Candidatura precoce é mais de quem não tem muito serviço a fazer", diz Sarto sobre Evandro

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) criticou as movimentações em torno do deputado estadual Evandro Leitão (PDT), cotado como candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024 com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT).



“A eleição só ocorre ano que vem. No ano que vem, a gente pensa em eleição e em composição partidária. Candidatura precoce agora é mais de quem não tem muito serviço a fazer”, declarou Sarto.



As declarações do gestor foram dadas durante evento da executiva municipal do PDT, que se reuniu nesta quinta-feira, 4, para definir um calendário de encontros do partido na capital cearense.



Ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio e de outras lideranças pedetistas, Sarto ponderou, no entanto, que há espaço para discussão de candidaturas dentro da sigla com vistas ao pleito do ano que vem, para o qual ele já se apresentou como pré-candidato à reeleição.

"O ‘D’ do PDT é democrata, e não há democracia se não houver ausculta do contraditório. Eu me sentiria desconfortável se não tivesse debate profundo, de raízes. Estou tranquilo e acho que é salutar o processo de disputa, se houver disputa dentro do partido, dentro da base de apoio”, afirmou.

O chefe do Executivo municipal ressaltou também que “o importante, falando do fundo do coração, sem querer dourar a pílula, é que a gente tem que pensar em Fortaleza e deixar os pensamentos mais nanicos para outras oportunidades”.



Mais cedo nesta quinta, o deputado estadual Evandro Leitão admitiu ao O POVO, em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), se sentir “preterido” dentro da sua agremiação, o PDT, colocando-se à disposição para concorrer ao Paço.



Presidente do Legislativo estadual, Evandro integra bloco trabalhista que postula a entrada do partido na base do governador Elmano, tese rejeitada por RC e Sarto, mais próximos do ex-presidenciável Ciro Gomes.



Questionado sobre a mobilização eleitoral no entorno de Evandro nos últimos dias, Roberto Cláudio avaliou que “essa ansiedade antecipada demonstrada por alguns, especialmente dentro da esfera do parlamento, está completamente fora da pauta do povo”.



“A pauta do povo neste momento é outra, é a taxa de juros, é o endividamento das famílias. O calendário eleitoral só começa a partir de abril do próximo ano”, enfatizou.



Ainda de acordo com o ex-prefeito de Fortaleza, “está tudo muito distante da pauta”, acrescentando que “Sarto, para todos nós da executiva municipal do PDT, é o candidato natural à reeleição”.