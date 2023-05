"Ele tem que prestar contas e ter aceitação da população", diz Cid sobre reeleição de Sarto

O senador Cid Gomes (PDT) argumentou que, antes de pensar na reeleição, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), precisa pensar no êxito da administração na Capital. O parlamentar avalia que Sarto deve priorizar, neste momento, prestar contas e ter aceitação da população.

"Antes da gente pensar em candidatura, em reeleição, a gente tem que pensar na administração. Eu tô ofendendo o Sarto? De maneira nenhuma. Acho que estou até de alguma forma contribuindo para que ele não deixe o carro passar diante dos bois. Antes de pensar em reeleição, ele tem que pensar no sucesso, êxito de sua administração", afirmou Cid nesta sexta-feira, 5, em Fortaleza, em entrevista na reunião do Consócio Nordeste.

E complementa: "A responsabilidade que já lhe foi dada, antes de pensar em uma segunda, ele tem que prestar contas e ter aceitação da população". Cid destacou ainda que a administração de Sarto foi prejudicada pela política federal, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Acho que ele próprio reconhece que passou por dificuldades de toda ordem, de um desgoverno que acabou trazendo problemas pros municípios, para todos os municípios do Brasil, estou falando do Bolsonaro, e teve dificuldades de ordem pessoal, acho que a gente tem que ter a sinceridade", ressaltou.

Cid avaliou que o cenário eleitoral que deve se formar para 2024 dá vantagem a Sarto, pela eleição geralmente ser decidida em dois turnos e a oposição com mais candidatos. "Acho que ele não precisa ter aprovação de 100% da população para se candidatar à reeleição, mas tendo uma aprovação razoável, tendo dois turnos, isso viabiliza. No final das contas, vão ficar dois", ressaltou.

O senador projetou que a eleição na Capital poderá ser muito "dividida", com Capitão Wagner (União Brasil) e um candidato do PL, fruto de uma pressão nacional no diretório municipal.

"Eleição no Ceará vai ser muito dividida, o candidato que tem mais recall é o Wagner. Ele sempre atuou em um campo sozinho, era oposição sozinho, mas acho que ele não vai ter mais esse privilégio. Tenho certeza que o PL nacional vai impor ao PL de Fortaleza um candidato e isso divide", afirmou.

Em fala anterior, o senador avaliava que o deputado estadual Carmelo Neto ou o deputado federal André Fernandes poderiam ser as apostas do PL em 2024.

No campo das especulações, Cid comentou a possibilidade de Evandro Leitão (PDT) entrar na corrida pelo Paço Municipal, a quem destacou ser um "excelente quadro".

"Outros nomes vão surgir, o nome do Evandro que é um excelente quadro, mas está cedo para gente falar nisso. Vou seguir o conselho do Elmano, para pensar em 2024, a gente tem que agir, ainda mais nós que temos mandato e responsabilidade em 2023", ressaltou. (colaborou Filipe Pereira)