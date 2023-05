Cid elogia o irmão Ciro: "Enquanto tiver disposição, será liderança a ser olhada"

Cid defendia que o PDT seguisse com a aliança com o PT e Ciro foi o principal fiador de um nome pedetista no pleito estadual

Cid Gomes (PDT) voltou a elogiar publicamente o irmão Ciro Gomes (PDT), ex-ministro e presidenciável nas últimas eleições. O senador reafirmou a posição de se resguardar a comentar a relação pessoal, diante de especulações que o diálogo entre os dois segue estremecido após divergências em nível estadual no último pleito.

"A relação pessoal, eu não discuto em público. A minha admiração, o meu reconhecimento de que eu tenho a liderança do Ciro, o papel que ele teve, tem e terá de liderança para o Brasil. Você não enche a mão com cinco nomes de pessoas que sejam lideranças políticas e sejam verdadeiramente comprometidas com o futuro diferente do País, que o Ciro não possa estar", pontuou Cid nesta sexta-feira, 5, após a reunião do Consócio Nordeste, em Fortaleza.

"No campo progressista, Ciro será sempre, enquanto tiver disposição, uma liderança a ser olhada, acompanhada e com papel importante a desempenhar", complementou.

Este ano, pela primeira vez pelo menos desde 2018, Ciro não desejou felicitou o aniversário do irmão mais novo nas redes. Assim como ele, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) também não fez qualquer registro. Na data, no fim de abril, diversos políticos fizeram o registro, entre eles, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), alvo de críticas e cobranças do senador.

Embora apoiassem a candidatura de Ciro à presidência, Cid e o irmão, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), apoiaram os candidatos do PT ao Senado e ao Governo do Estado, Camilo Santana e Elmano de Freitas, respectivamente, mesmo após rompimento da aliança PT-PDT. Ciro era o principal fiador da candidatura de RC ao Governo do Ceará.

No dia da eleição em 2022, Ciro afirmou, ao ser questionado sobre a briga com os irmãos, que "isso vai sangrar até o último dos meus dias". Embora sempre elogie o irmão, publicamente Cid chegou a questionar as decisões de Ciro de apoiar RC e intensificar o racha com o PT.

"A meu juízo, o Ciro fez política com o fígado. E eu sempre aprendi, inclusive com ele, que política ninguém deve fazer com o fígado, deve fazer com a cabeça”, disse o senador em fevereiro ao podcast "As Cunhãs".

“O Ciro não soube compreender que (em 2022) era aquela história da polarização. Que ali as pessoas não queriam ouvir projeto de governo, era um contra o outro", acrescenta.

"A gente estava construindo a manutenção de uma aliança, com o PT apoiando um candidato do PDT. Você quer mais que isso? O Camilo, governador muito popular, e o Lula, ultrapopular, os dois dispostos a apoiar um nome do PDT?”, questionou o senador na entrevista. (colaborou Filipe Pereira)