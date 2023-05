Elmano diz que convida Evandro "há muito tempo" para se filiar ao PT

O governador chegou à reunião do Consórcio Nordeste ao lado de Evandro e do senador Cid Gomes, que defende a retomada da aliança do PT-PDT

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que "convida há muito tempo" o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT), para se filiar ao PT. A declaração desta sexta-feira, 5, acontece em meio a especulações e defesas de petistas pelo nome de Evandro como quadro do PT para a disputa pela prefeitura de Fortaleza em 2024.

"Convidar o Evandro Leitão, eu convido há muito tempo. Agora eleição 2024, eu estou com a missão de governar o Ceará e acho que nós devemos conversar a eleição de 2024 em 2024", ressaltou em coletiva.

Elmano cumpre agenda no encontro do Consórcio Nordeste, no Centro de Eventos do Ceará, nesta sexta. Ele chegou acompanhado de Evandro, do senador Cid Gomes (PDT) e do líder do PT na Câmara, José Guimarães (PT).



Ele considerou como "ansiosos" os parlamentares que já tem feito acenos públicos para definição de quem deve concorrer no pleito do ano que vem. Segundo disse, ele e suas "lideranças" só deverão discutir o assunto em 2024, mencionando ser o "momento mais adequado".

"Qualquer debate anterior eu acho que é normal que algum companheiro ou companheira às vezes mais ansioso querer já começar a discutir. Da minha parte, se depender de mim, do meu partido, das minhas lideranças com quem tenho relação, só discutiremos isso em 2024, que é o momento mais adequado", disse ainda.



Evandro foi convidado publicamente pelo deputado De Assis Diniz (PT) para deixar o PDT e se filiar ao PT. O colega de bancada, o deputado estadual Júlio César Filho (PT), vai além de só defender a filiação, ao acreditar na candidatura de Evandro pela legenda à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Publicamente, ele afirma que o presidente da Alece teria apoio tanto de petistas quanto de pedetistas.

Em movimento mais recente, Evandro confirmou que está "à disposição" de concorrer ao cargo de prefeito, caso fosse acordado por seus líderes políticos. Em discurso semelhante a Elmano, o presidente da Alece, ressaltou que a decisão só deve acontecer no futuro.

O atual partido de Evandro, o PDT, no entanto, tem como filiado o prefeito de Fortaleza, José Sarto. O gestor que pretende buscar a reeleição e já fez acenos públicos que vai colocar o nome no pleito. Sua candidatura tem como principal fiador o ex-prefeito de Fortaleza e presidente do diretório municipal do PDT, Roberto Cláudio.

Sarto criticou as movimentações em torno do nome de Evandro.“A eleição só ocorre ano que vem. No ano que vem, a gente pensa em eleição e em composição partidária. Candidatura precoce agora é mais de quem não tem muito serviço a fazer”, declarou.

Ao lado de RC e de outras lideranças pedetistas, Sarto ponderou, no entanto, que há espaço para discussão de candidaturas dentro da sigla com vistas ao pleito do ano que vem.





Com informações do repórter Filipe Pereira