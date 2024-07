UE acredita que X engana usuários com seu selo de verificação

A rede X "engana" os seus usuários com o sistema de verificação de contas com o selo azul e também viola as regras da UE em matéria de transparência, afirmou a Comissão Europeia em um comunicado nesta sexta-feira (12).

"X projeta e opera sua interface para 'contas verificadas' com o 'selo azul' de uma forma que não corresponde à prática da indústria e engana os usuários", disse a Comissão após uma investigação preliminar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na opinião da Comissão, "qualquer pessoa pode se cadastrar para obter esse selo de 'verificado'. Isso afeta negativamente a capacidade dos usuários de tomarem decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas".