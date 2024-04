Página no Twitter faz sucesso ao promover 'batalha entre bandeiras'

Bandeiras da Argentina, País de Gales e do Estado de São Paulo foram algumas das bandeiras selecionadas para a competição Crédito: Divulgação - X

Criada em dezembro de 2022, a página Flags That Go Hard (Bandeiras que são fodas*, em tradução livre) realiza desde o dia 17 de março a votação de 2024 das melhores bandeiras. No post, o administrador da página diz que todo ano é realizada uma seleção de 64 bandeiras com eliminação única. VEJA 10 curiosidades que você não sabia sobre a bandeira do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Bandeiras são divididas em quatro categorias: