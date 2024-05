UE pressiona Instagram e Facebook por riscos de desinformação antes das eleições europeias

"Esta Comissão criou as ferramentas para proteger os cidadãos europeus da desinformação e da manipulação por parte de países terceiros", afirmou a presidente da instituição, Ursula von der Leyen.

Vários líderes políticos manifestaram preocupação com a possível manipulação de opinião por parte da Rússia.

A Comissão Europeia, braço Executivo da UE, abriu nesta terça-feira (30) uma investigação das redes sociais Instagram e Facebook, suspeitas de não respeitarem as suas obrigações na luta contra a desinformação antes das eleições europeias de junho.

"Se suspeitamos de violação das regras, agimos. É sempre verdade, mas especialmente em períodos eleitorais", acrescentou.

Esta é a quinta investigação oficial lançada pela Comissão Europeia no âmbito da entrada em vigor, no ano passado, do novo Regulamento Europeu dos Serviços Digitais para combater conteúdos e produtos ilegais on-line.

"Lançamos este procedimento contra a [empresa matriz] Meta para garantir que sejam tomadas medidas eficazes, especialmente para evitar que as vulnerabilidades do Instagram e do Facebook sejam exploradas por interferências estrangeiras", declarou o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton.