Foto real é premiada em concurso na categoria de imagens geradas por inteligência artificial

O fotógrafo Miles Astray foi desclassificado do concurso internacional 1839 Awards após concorrer com uma fotografia real em uma categoria voltada para imagens geradas por inteligência artificial (IA). A foto de Miles foi premiada com o terceiro lugar no concurso, além de ter ganhado o prêmio People's Vote. A fotografia, intitulada "F L A M I N G O N E", foi submetida pelo profissional à premiação e mostra a imagem de um flamingo que parecia estar sem cabeça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a CNN, o momento foi capturado por Miles durante uma viagem que fez para Aruba, no momento exato em que o animal dobrava o pescoço para se coçar.

Miles afirmou que ficou surpreso após a foto ter sido pré-selecionada no concurso, em meio a tantas outras imagens. "Depois que foi pré-selecionada... Pensei que eu realmente teria uma chance e comecei a fazer campanha pelos votos das pessoas, mas eu não tinha a mínima ideia de quão longe ou perto eu estava de ganhar até o anúncio", afirmou o fotógrafo em entrevista à CNN. Após o anúncio dos vencedores, Miles foi até as redes sociais e revelou a verdade em uma publicação: "Inscrevi esta foto real na categoria IA do 1839 Awards para provar que a Mãe Natureza e seus intérpretes humanos ainda podem vencer a máquina, e que criatividade e emoção são mais do que apenas uma sequência de dígitos".