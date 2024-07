União Europeia paralisa processo de adesão da Geórgia ao bloco após lei polêmica

De acordo com Herczynski, os líderes da UE tomaram a decisão de suspender o processo durante o último encontro do Conselho Europeu, na sequência da adoção pelas autoridades georgianas da lei sobre "influência estrangeira", mesmo após de semanas de protestos.

A adesão da Geórgia à União Europeia foi paralisada e parte do apoio financeiro do bloco ao país foi congelada depois que as autoridades georgianas adotaram uma nova lei que, segundo alguns os críticos, poderia restringir as liberdades democráticas, disse o embaixador da UE na Geórgia, Pawel Herczynski, nesta terça-feira, 9.

"Este é apenas o primeiro passo, haverá outros passos. O nosso apoio direto ao governo da Geórgia será limitado e procuraremos redirecionar o suporte do governo da Geórgia para a sociedade civil e os meios de comunicação", disse. "É triste ver as relações entre a UE e a Geórgia num momento tão baixo, quando poderiam estar no seu ponto mais alto."

A lei, que entrou em vigor no mês passado apesar dos protestos em massa e do veto do presidente do país, exige que os meios de comunicação, organizações não governamentais e outros grupos sem fins lucrativos se registrem como "perseguidores dos interesses de uma potência estrangeira" se receberem mais de 20% de financiamento do exterior.