X de Musk, antigo Twitter, começa a ‘esconder’ curtidas; entenda

O novo recurso da plataforma já era uma opção aos assinantes da versão premium e agora será expandida aos outros usuários do antigo Twitter

O diretor de engenharia do X, Haofei Wang, também utilizou a plataforma para defender a atualização, ainda no mês de maio: “Curtidas públicas estão incentivando o comportamento errado. Por exemplo, muitas pessoas sentem-se desencorajadas a curtir conteúdos que possam ser "ousados" por medo de retaliação de trolls ou para proteger a sua imagem pública”.

Em publicação na própria rede, o bilionário afirmou que “é importante permitir que as pessoas curtam as postagens sem serem atacadas por isso”. O recurso já estava disponível aos assinantes da versão premium, por volta de R$ 60 mensais.

Os usuários ainda poderão ver os conteúdos curtidos em sua própria conta, mas as outras pessoas não terão o mesmo acesso. Isso significa que a contagem de curtidas e outras métricas ainda permanecerão disponíveis.

Na própria rede social, os internautas reagiram com humor e frustração às atualizações no antigo Twitter. “Às vezes eu passava horas vendo as curtidas alheias de gente que eu nem conheço. Triste fim”, relatou um usuário.

Ao entrar em sua conta nesta quarta-feira, 12, uma mensagem aparece com a informação de que as curtidas estão oficialmente ocultadas.

as vezes eu passava horas vendo as curtidas alheias de gente que eu nem conheço



triste fim pic.twitter.com/cN4Bj7HseU June 12, 2024