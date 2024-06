WhatsApp ganha opção de Pix e ferramentas de IA para empresas

WhatsApp Business ganhou novas ferramentas para as empresas e seus clientes. Saiba mais sobre as novidades do WhatsApp

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou novidades no WhatsApp para empresas, no evento Meta Conversations, que ocorreu nessa quinta-feira, 6, em São Paulo.

Desde de 2021, é possível fazer transferências e pagamentos pelo WhatsApp . Para complementar essa funcionalidade, a Meta lançou o pagamento com Pix, cada vez mais popular no Brasil. A ferramenta está disponível para o WhatsApp Business.

Diferente da transferência, que está disponível somente para pequenas empresas, o Pix funcionará também para médias e grandes empresas.

Como usar o WhatsApp Pix

Clique em Cobranças, que está no menu direito do aplicativo;



Aperte em Nova Cobrança;



Preencha as informações solicitadas;



A plataforma vai gerar um link de pagamento, que pode ser enviado via WhatsApp;



Envie o link para seus clientes;



Quando o cliente clicar no link, serão exibidos os detalhes da transação, código do pagamento e o QR Code;



A conciliação é automática assim que o dinheiro cai na sua conta.

Zuckerberg anuncia Meta IA em português

Durante o evento, Zuckerberg também anunciou o lançamento da Meta IA, inteligência artificial para o Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp, em português. O recurso estará disponível no Brasil em julho e funciona semelhante ao ChatGPT.

O chatbot de Inteligência Artificial da Meta é capaz de interagir com os usuários nas redes da empresa com geração de imagens, criação de textos e resposta para perguntas.

No WhatsApp e no Messenger, o chatbot vai aparecer como uma nova aba de conversa.

Na versão em Desktop, segue a mesma lógica do Gemini, do Google, e do ChatGPT, da OpenAI. Em uma caixa de perguntas, o usuário "conversa" com o robô.

Conheça o Selo de verificação para empresas

Para garantir que o usuário está conversando com a conta oficial de uma empresa, o WhatsApp lançou o selo de verificação, chamado de Meta Verified.