5 habilidades fundamentais para desenvolvedores na era da IA

Habilidades de comunicação são cruciais para muitas profissões, incluindo o desenvolvimento de software. Até mesmo para a engenharia de prompt. Os melhores prompts de IA são claros, diretos e bem pensados. Na era da IA, as instruções para essas ferramentas devem ser compreensíveis e precisas, já que as máquinas requerem orientação direta e objetiva para produzir os resultados desejados. “Saber formular uma boa pergunta se tornou ainda mais essencial ao lidar com ferramentas de inteligência artificial,” diz Julio Viana, Gerente Regional do GitHub no Brasil.

Pensamento ético

Para prevenir questões como preconceito e garantir transparência e privacidade à medida certa, o pensamento ético está se tornando uma necessidade crescente para os desenvolvedores de software conforme a IA avança. Tomar as decisões corretas que protejam o bem-estar dos usuários e da sociedade requer integridade e raciocínio ético.