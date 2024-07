Netflix vai deixar de funcionar em alguns modelos de TV; veja quais são

De acordo com a página de suporte da Sony, a Netflix está sendo desativada em alguns de seus produtos Sony Bravia de 2014 , e as perguntas devem ser feitas ao suporte da empresa de streaming. Ao todo, serão 11 modelos nos quais o acesso ao aplicativo será descontinuado.

O problema surge principalmente do suporte descontinuado da Sony nessas TVs mais antigas, o que torna bastante difícil para a Netflix manter o aplicativo no software dos equipamentos.

Além dos produtos Sony, outros modelos com um software mais antigo da Apple também deverão ser prejudicados, ficando sem acesso ao aplicativo de streaming. A remoção do recurso deverá acontecer no dia 24 de julho.

Netflix: veja quais TVs não terão acesso ao aplicativo

TVs que não são mais compatíveis com o aplicativo Netflix receberão uma mensagem dizendo "A Netflix não está mais disponível neste dispositivo".