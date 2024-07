Musk anuncia que Neuralink retomará instalação de implantes cerebrais em humanos

O magnata americano Elon Musk anunciou que sua empresa de neurotecnologia, Neuralink, retomará a instalação de implantes cerebrais em seres humanos, após resolver um problema que afetou a capacidade do primeiro paciente de mover o cursor de um computador com o pensamento, dois meses atrás.

A empresa, co-fundada por Musk em 2016, pretende desenvolver um canal de comunicação direta entre o cérebro e os computadores, inicialmente para devolver a autonomia a pessoas com necessidades médicas, especialmente com tetraplegia.

Sua tecnologia, que promete no futuro "libertar o potencial humano", opera através de um dispositivo do tamanho de cinco moedas empilhadas que é inserido no cérebro por meio de cirurgia invasiva e permite controlar dispositivos com a mente.