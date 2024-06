Elon Musk cogita parceria com Samsung para lançar celular com a marca 'X'

Elon Musk deu a entender que pode estar considerando uma parceria com a Samsung para lançar um smartphone próprio, apelidado de "Celular X". A declaração veio após a Apple anunciar, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, a integração do ChatGPT, chatbot de inteligência artificial (IA) da OpenAI, em seus dispositivos.

Em resposta a um tuíte que sugeria uma parceria entre sua empresa X (antigo Twitter) e a Samsung para desenvolver um "X Phone", Musk afirmou que a ideia "não está fora de questão". A possível colaboração com a Samsung seria uma forma do empresário competir diretamente com a Apple no mercado de smartphones e oferecer uma alternativa aos usuários supostamente preocupados com a privacidade de seus dados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine