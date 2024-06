Gemini: IA do Google ajuda a escrever e-mails e documentos em português

O recurso "Ajude-me a escrever" funciona integrado com o Gemini, a IA do Google Crédito: Divulgação/Google

A funcionalidade "Ajude-me a Escrever", disponível no Gmail e no Docs, agora opera em português para os usuários do Workspace e do Google One AI Premium. A expansão do acesso à inteligência artificial nos produtos foi divulgada na manhã desta terça-feira, 11, durante o evento "Google for Brasil 2024".

O recurso aliado ao Gemini, o modelo de linguagem multimodal do Google que já se chamou Bard, estreou em inglês e chega em português e em espanhol. A integração da IA às ferramentas de e-mail e de documentos torna a experiência de escrita mais completa, rápida e intuitiva. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

De textos inteiros a trechos, a novidade permite desenvolver ideias sugerindo diferentes opções de conteúdo, estruturas textuais e tons de formalidade. A ferramenta pode reescrever parágrafos, adicionar detalhes e aprimorar a clareza do texto. Tudo a partir de um botão que surge no campo de escrita. Gemini: como escrever e-mails com ajuda da IA do Google No Gmail, agora é possível redigir mensagens em português a partir das sugestões da Inteligência Artificial generativa. O "Ajude-me a Escrever" chega ao Gmail em português. O POVO testou a funcionalidade e explica como usar Crédito: Divulgação

Confira o passo a passo: Comece a escrever um novo e-mail

Clique no ícone de lápis no canto inferior esquerdo

Uma caixa de texto será exibida. Nela, digite algumas palavras ou frases que resumam o que você deseja dizer

Clique em "Criar"

A sugestão gerada pelo Gemini será exibida na caixa de texto abaixo do seu comando

É possível recriar, adicionar um tom mais formal, detalhar ou encurtar a mensagem, conforme sua necessidade

Quando estiver satisfeito com o texto, clique em "Inserir"

A sugestão será incorporada ao corpo do e-mail Gemini: como escrever documentos com a IA do Google No Google Docs, o usuário também pode usar "Ajude-me a Escrever" tanto para criar um conteúdo do zero ou refinar, quanto para melhorar a estrutura de um trabalho. O recurso é capaz de gerar um texto a partir de um comando fornecido, como "Redija um texto de feliz aniversário", "Forneça um exemplo de tabela com os custos" ou "Crie um título para este documento". O "Ajude-me a Escrever" chega ao Google Docs em português. O POVO testou a funcionalidade e explica como usar Crédito: Divulgação Veja o passo a passo: Abra um novo documento ou acesse um já existente

Localize à esquerda a opção “Quero ajuda para escrever”, representada pelo ícone de um lápis

Após clicar no ícone, basta digitar algumas palavras ou frases que resumam o tema do seu documento e, então, apertar em “Criar”

A ferramenta apresentará a sugestão de texto, permitindo que você a avalie, tente novamente, edite e escolha se deseja ou não incluir o texto no documento. Ainda é possível acessar comandos em relação ao texto:

Tom: escolha entre formal e casual

escolha entre formal e casual Resumir: apresenta os pontos principais do texto

apresenta os pontos principais do texto Usar marcadores: formata o texto em uma lista com marcadores

formata o texto em uma lista com marcadores Detalhar: adiciona detalhes com base no texto

adiciona detalhes com base no texto Encurtar: torna o texto mais conciso

torna o texto mais conciso Reformular: reformula o texto

reformula o texto Personalizado: você também pode escrever o próprio comando para refinar o texto Gemini: o que fazer ao usar o “Ajude-me a escrever”

Algumas dicas são valiosas ao lançar mão da ferramenta: Use frases curtas e diretas Isso facilita o trabalho do Gemini e gera sugestões mais precisas. Seja específico Quanto mais detalhes você fornecer no seu resumo, melhores serão as sugestões.