Quem morreu em 2022? Relembre famosos que nos deixaram neste ano

O ano de 2022 veio trazendo perdas significativas para o meio artístico. Por consequência de doenças crônicas, Covid-19 e acidentes, celebridades nacionais e internacionais nos deixaram neste ano, como foi o caso da Rainha Elisabeth e dos artistas brasileiros Elza Soares, Gal Costa e Erasmo Carlos.

Quem morreu em 2022? Veja lista de famosos nacionais

Relembre celebridades do Brasil que nos deixaram neste ano

Ivan Gomes, o Batoré

O humorista Ivan Gomes, conhecido pela atuação de Batoré, da Praça é Nossa, faleceu aos 61 anos, no dia 10 de janeiro devido a uma parada cardiorrespiratória.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o empresário do ator, a parada foi causada por infecção generalizada.

Além de ator, Ivan Gomes já foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos pelo PP.

Ao interpretar o personagem “Batoré”, da Praça é Nossa, Ivan foi o responsável pelos bordões “ “Você pensa que é bonito ser feio?” e “Você é forgaaado!”.

Françoise Forton

A atriz Françoise Forton também partiu no início do ano de 2022, no dia 16 de Janeiro, aos 64 anos de idade.

A morte de Françoise se deu em virtude de um câncer no pulmão. A intérprete estava internada há quatro meses, em um hospital do Rio de Janeiro.

Nos anos 1980, a artista havia lutado contra uma doença no colo do útero.



O último trabalho feito por Françoise Forton foi em 2019, quando atuou na Record na trama Amor Sem Igual, interpretando Emília.

Françoise estreou na Globo no ano de 1969, fazendo uma pequena participação na novela Última Valsa, e permaneceu na emissora até o ano de 2018.

Elza Soares

O mês de janeiro também marcou a morte da cantora carioca Elza Soares. Durante sua carreira, Elza combinou diversos estilos musicais, tais como samba jazz, sambalanço, bossa nova, mpb, soul, rock e música eletrônica.

Atriz morreu de causas naturais no dia 20 de janeiro, aos 91 anos de idade.

Em 1999, a brasileira foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Ela também está na lista das 100 maiores vozes da música brasileira da revista Rolling Stone Brasil.

Olavo de Carvalho

No dia 24 de janeiro, o escritor e influenciador Olavo de Carvalho veio a óbito, aos 74 anos de idade. O escritor foi considerado “guru” de Jair Bolsonaro.

Oito dias antes de falecer, Olavo de Carvalho foi diagnosticado com Covid-19 e estava internado em um hospital dos Estados Unidos, no entanto, a causa da morte não foi divulgada na época.

Dentre as obras publicadas por Olavo de Carvalho estão “O Dever de Insultar”, “Breve Retrato do Brasil” e sua última publicação “ Os Histéricos no Poder”, que foi proferida no ano de 2018.

Paulinha Abelha

No dia 23 de fevereiro de 2022, o Brasil perdeu Paulinha Abelha, um ícone do forró. A cantora morreu aos 43 anos, na cidade de Aracaju, em Sergipe.

Quatro doenças ocasionaram a morte da artista, foram elas: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

O quadro se agravou devido à uma infecção e uso de anfetaminas e barbitúricos.

Paulinha era uma das integrantes da Banda de Forró Calcinha Preta, na qual adentrou no ano de 1998. Mesmo após diversas saídas para realizar projetos pessoais, Paulinha dedicou-se inteiramente à banda até o dia de sua morte.

Milton Gonçalves

O ator brasileiro Milton Gonçalves, faleceu em 30 de maio de 2022, por complicações em decorrência de um AVC sofrido em 2020.

Milton Gonçalves integrava o grupo de atores da Globo, emissora que o acolheu desde o ano de 1965.

O ator foi o primeiro brasileiro a apresentar um prêmio no Emmy internacional, no ano de 2006.

Além de atuar em mais de 40 novelas da emissora, também foi responsável por dirigir sucessos, como as primeiras versões de Irmãos Coragem (1970) e A Grande Família (1972), Escrava Isaura (1976).

Milton também dirigiu as séries Carga Pesada (1979) e Caso Verdade (1982-1986).

CONFIRA os maiores sucessos do ator.

Jô Soares

Jô Soares morreu em agosto de 2022 (Foto: Divulgação)



O multiartista Jô Soares, conhecido pelos trabalhos de apresentador e humorista da TV, faleceu no dia 5 de agosto de 2022. O comediante estava internado para o tratamento de uma doença, entretanto, a causa da morte não foi revelada.



Jô Soares estreou na TV brasileira em 1958, ano em que começou a escrever para o “TV Mistério” e participou dos programas “Noite de gala” e “Noites cariocas”, exibidos na TV Rio.



A chegada do apresentador à emissora Globo se deu em 1970, ano em que estreou no programa “Faça humor, não faça guerra” passando para o “Satiricom”, em 1973 e chegando ao programa “O planeta dos homens”, em 1977.

Claudia Jimenez

A atriz e humorista Claudia Jimenez faleceu no dia 20 de agosto aos 63 anos de idade. A morte da artista foi ocasionada por insuficiência cardíaca.

Claudia Jimenez ficou conhecida pelos trabalhos na Escolinha do Professor Raimundo (1990) e no Sai de Baixo (1996).

Ao longo de sua carreira, a artista recebeu diversas premiações na categoria de atriz tais como o Prêmio APCA e o prêmio de Melhor Atriz pelo Festival de Brasília, ambos em 1991.

Além dos prêmios mencionados, Claudia foi indicada a um Troféu Imprensa, no ano de 1999.

Susana Naspolini

Após lutar contra um câncer na bacia, a jornalista Susana Naspolini veio a óbito no dia 25 de outubro de 2022. Aos 49 anos de idade, a jornalista já havia lutado contra outras doenças.

No ano de 1991, quando tinha apenas 18 anos de idade, a jornalista tratou de um linfoma. Mais tarde, em 2010, ela lutou contra um tumor maligno no seio e, no mesmo ano, mais um na tireoide.

Em 2016, teve outro câncer de mama e agora, em 2022, tentou vencer a luta contra o câncer na bacia.

Gal Costa

Em 9 de novembro de 2022, faleceu Gal Costa, uma das principais vozes da música popular brasileira. A cantora de 77 anos morreu na cidade de São Paulo, e não teve a causa da morte divulgada, a pedido da família.

Durante sua trajetória, Gal Costa firmou laços com o cantor Caetano Veloso, um amigo de longas datas. Seu primeiro disco, lançado em 1967, e seu último post nas redes sociais foram ao lado de Caetano Veloso.

A última canção produzida por Gal Costa é uma parceria com a cantora Marina Sena, e será lançada nesta sexta-feira, 9.

O single 'Para Lennon & McCartney' foi gravado um mês antes do falecimento de Gal Costa.

RELEMBRE os maiores sucessos da cantora



Rolando Boldrin

Ainda lamentando a morte de Gal Costa, os brasileiros receberam a notícia da morte do ator e cantor Rolando Boldrin, que faleceu no dia 9 de novembro, mesmo dia em que a cantora Gal Costa morreu.

Aos 86 anos de idade, Rolando Boldrin veio a óbito por insuficiência respiratória e insuficiência renal. O cantor passou dois meses internado no hospital Albert Einstein.

O primeiro álbum do cantor foi lançado no ano de 1974, de estúdio, o "O Cantadô". Antes disso, a arte da interpretação teve prioridade em sua vida entre as décadas de 1950 e 1970.

Erasmo Carlos

Erasmo Carlos morreu em 2022 (Foto: Reprodução / Internet)



No dia 22 de novembro de 2022, o Brasil perdeu o cantor, compositor, e multi-instrumentista, Erasmo Carlos.

Aos 81 anos de idade, o cantor morreu devido a uma síndrome edemigênica, uma doença causada pelo desequilíbrio bioquímico do corpo, que afeta as paredes dos vasos sanguíneos e faz com que os líquidos do sangue se acumulem entre os tecidos do corpo.

Erasmo Carlos foi um dos ícones da Jovem Guarda e produziu mais de 600 músicas e cerca de 30 discos lançados ao longo da carreira.

Quem morreu em 2022? Veja perdas internacionais que abalaram o mundo

Relembre celebridades internacionais que nos deixaram neste ano

Olivia Newton- John

Famosa pela atuação em “Grease: nos tempos da brilhantina”, junto ao ator John Travolta, Olivia Newton-John foi diagnosticada com um câncer de mama em 2018.

Além do câncer de mama, que resultou em sua morte no dia 8 de agosto de 2022, aos 73 anos, a cantora, compositora e atriz britânica enfrentou mais dois tumores.

Estrela de “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” vendeu mais de 100 milhões de discos como os hits como "Physical”.

Rainha Elizabeth II

Aos 96 anos de idade, a Rainha Elizabeth II veio a óbito no dia 29 de setembro de 2022. Dada como imortal, a monarca faleceu por causas naturais, no palácio Royal Lodge, no Reino Unido.

A partida da Rainha Elizabeth II resultou na proclamação de Charles II como Rei do Reino Unido.

Jean-Luc Godard

O cineasta francês Jean-Luc Godard faleceu no dia 13 de setembro de 2022, aos 91 anos de idade. Jean-Luc Godard não tinha problemas de saúde e recorreu ao suicídio assistido.

O artista morreu em Belle, pequena cidade da Suíça, e enviou comunicado à família.

Pioneiro do movimento Nouvelle Vague nos anos 1960, Jean-Luc Godard, ficou conhecido pela autenticidade presente em suas produções pelo seu caráter disruptivo e inovador.

Entre as suas características se destacam os cortes abruptos, os diálogos singulares e os movimentos da câmera.

Taylor Hawkins

Taylor Hawkins foi um dos famosos que morreram em 2022 (Foto: Raph_PH/Divulgação)



No dia 25 de março de 2022, o baterista da banda de rock norte-americana Foo Fighters foi encontrado morto em um hotel na Colômbia.

O baterista de 50 anos de idade morreu em decorrência de overdose após usar maconha, antidepressivos e opióides.

Robbie Coltrane

O famoso Hagrid, da saga Harry Potter, morreu no dia 14 de outubro, aos 72 anos de idade. O ator tinha vários problemas de saúde e teve uma falência múltipla dos órgãos.

Coltrane começou a atuar no início dos seus 20 anos. Iniciou no teatro e na comédia e, no final dos anos 70, entrou para algumas séries e filmes como figurante ou personagem secundário. Seu primeiro papel de relevância foi em Subway Riders (1981).

Christine Mcvie

Christine McVie foi uma tecladista, compositora e cantora britânica que faleceu no dia 30 de novembro de 2022.



A artista atuava como vocalista da banda Fleetwood Mac, desde o ano de 1970.

Christine escreveu e cantou os vocais principais em uma série de maiores músicas do grupo, incluindo “Hold Me”, “Little Lies”, “Don’t Stop”, “Say You Love Me” e “You Make Loving Fun”.

Tags