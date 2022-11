Músicas de Gal Costa: maiores sucessos; para ouvir e se emocionar

Cantora Gal Costa faleceu nesta quarta-, 9. Relembre as músicas de maiores do sucesso da carreira da intérprete, que marcou a vida de muitos brasileiros

Uma das maiores cantoras do Brasil, Gal Costa faleceu na manhã desta quarta-feira, 9, aos 77 anos. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da intérprete baiana.

Natural de Salvador, Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 26 de setembro de 1945. Foram 57 anos de carreira na música, iniciada em 1965.

Gal Costa era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que ocorreu no último final de semana em São Paulo. Porém, sua participação foi cancelada. A cantora estava em turnê com o show “As várias pontas de uma estrela”.

Após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita em setembro, Gal precisou se ausentar dos palcos. A cantora tinha datas marcadas para este mês, além de dezembro e janeiro. Uma das maiores vozes da música brasileira, Gal Costa deixou um legado e marcou história com clássicos da MPB.

Gal Costa deixa filho de 17 anos; Artista sonhava em ser mãe; CONFIRA sua história de vida

Gal Costa: 10 músicas que marcaram a carreira da cantora

Confira a seguir dez músicas da cantora que deixou uma vasta lista de sucessos na música popular brasileira.

Baby

Imortalizada na voz de Gal Costa, a música “Baby” foi composta por Caetano Veloso, em 1968, a pedido de Maria Bethânia.

Ouça no YouTube

Brasil

A música de protesto “Brasil” foi composta por Cazuza, George Israel e Nilo Romero, em 1988. Porém, foi na voz de Gal Costa que a música ficou eternizada, quando sua regravação foi tema de abertura da novela Vale Tudo, da Rede Globo.

Ouça no YouTube

Divino Maravilhoso

Canção composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil, de 1968, foi interpretada por Gal Costa na quarta edição do festival da música popular brasileira, da TV Record. No ano seguinte, a cantora gravou a música em seu disco “Gal Costa”.

Ouça no YouTube

Meu nome é Gal

Foi composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos e lançada no terceiro álbum de carreira da cantora, em 1969. “Meu nome é Gal” também é o título da cinebiografia que contará a história da intérprete. O longa-metragem baseado na vida da artista será lançado em 2023.

Ouça no YouTube

Vapor Barato

Lançada no disco “Fa-Tal - Gal a Todo Vapor”, de 1971, a canção foi escrita por Waly Salomão e Jards Macalé. A música foi composta durante o período da ditadura militar. Anos depois, foi regravada pelo grupo O Rappa.

Um dia de domingo

Gravada em parceria com Tim Maia, a canção é uma composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Foi lançada por Gal Gosta em seu vigésimo álbum, Bem Bom, de 1985.

Assista e ouça no YouTube

Chuva de prata

Um dos clássicos do disco “Profana”, de 1984, a música “Chuva de Prata” traz um refrão marcante. O grupo Roupa Nova participou da gravação. A composição é de Ed Wilson e Ronaldo Bastos.

Assista e ouça no YouTube

Vaca Profana

Outra música composta por Caetano Veloso, “Vaca Profana” também foi lançada no disco “Profana”. A canção foi um pedido da própria cantora, escrita por Caetano enquanto ele estava na Europa.

Assista e ouça no YouTube

Aquarela do Brasil



Vários intérpretes regravaram a música de Ary Barroso. Porém, a versão de Gal Costa se destacou diante das outras. Foi lançada em um disco de 1980, juntamente com outras músicas compostas por Barroso na voz da cantora.

Sua Estupidez

Também composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, foi gravada por Gal Costa na década de 1970 e lançada no disco "A Arte de Gal".

Assista e ouça no YouTube

