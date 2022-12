Morre aos 79 anos Christine McVie, vocalista do Fleetwood Mac

Christine McVie, vocalista, tecladista e compositora do grupo britânico de rock clássico Fleetwood Mac, morreu aos 79 anos, nesta quarta-feira (30), após enfrentar uma doença breve, anunciou sua família.

McVie foi intérprete e compositora de algumas das canções de pop-rock mais conhecidas da banda, algumas delas vencedoras de prêmios Grammy, como "Little Lies", "Everywhere", "Songbird" e "Don't Stop".

Sua família anunciou em uma mensagem no Facebook que a cantora morreu "pacificamente" em um hospital na manhã desta quarta-feira "após uma breve doença".

"Estava acompanhada de sua família", acrescentou a nota.

A Fleetwood Mac, formada em Londres em 1967, foi uma das bandas mais conhecidas internacionalmente durante as décadas de 1970 e 1980.

Homenageado na Calçada da Fama de Hollywood em 1979 e incluído, em 1998, no Hall da Fama do Rock and Roll, o grupo vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo.

"Não temos palavras para descrever nossa tristeza (...) Ela era a melhor musicista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter em sua vida", declarou o grupo britânico em um texto postado no Twitter.

