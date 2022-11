Rolando Boldrin morre aos 86 anos

A informação foi confirmada pela assessoria do ator e compositor. Causa da morte do artista não foi divulgada

Morreu nesta quarta-feira, 9, o cantor, compositor e autor Rolando Boldrin, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. A causa da morte não foi divulgada.

O artista estava internado há dois meses no Hospital Albert Sabin. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mas o horário ainda não foi confirmado. Em 2022, o artista esteva semanalmente no comando do programa "Sr Brasil", da TV Cultura.

Nascido em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Rolando iniciou sua carreira na TV Tupi, em 1958. Desde então, se consagrou com mais de 60 anos de ofício artístico. Ele triunfou na teledramaturgia em mais de 30 telenovelas. Entre elas, estão "Cara a Cara" e "Roda de Fogo". Já no cinema, o ator estreou com "Doramundo" (1978) e integrou o elenco de filmes como "O Tronco" (1999) e "O Filme da Minha Vida" (2017).

Boldrin foi homenageado em 2022 com o documentário "Eu, A Viola e Deus", dirigido por João Batista de Andrade. Ele também esteve à frente dos programas "Estação Brasil" e "Som Brasil". Rolando se tornou compositor, cantor, apresentador e se considerava grande "contador de causos".

Em nota, a TV Cultura lamenta o ocorrido. "A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido", diz o comunicado.

