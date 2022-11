Gal Costa morre aos 77 anos e deixa forte marca na cultura nacional

A cantora baiana Gal Costa morreu, aos 77 anos, na manhã desta quarta-feira, 9. Em setembro, a artista passou por cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal e, no último fim de semana, cancelou show em São Paulo por problemas de saúde. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da intérprete, que afirmou que a artista teve infarto fulminante em casa.

Uma das maiores vozes da história do País, a cantora marcou a história da cultura nacional ao lado de nomes como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil. Ainda na sua carreira, juntou-se com os músicos para formar o grupo "Doces Bárbaros". Em 1964, realizou show de inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador, ao lado de Veloso, Gil, Tom Zé e Bethânia.

Foi também na juventude que foi apresentada à bossa nova de João Gilberto, e no inicio de sua carreira mostrou que sua voz poderia transitar por diferentes gêneros musicais. Um ano depois de gravar "Domingo" (1967), produz dos músicas do disco colaborativo "Tropicália ou Panis et Circensis", sendo grande nome para o movimento tropicalista.

Em meio ao período da ditadura militar brasileira, Gal lançou o disco "Índia" (1973). A capa traz uma foto aproximada da virilha da cantora, vestida com um bíquini e, na contracapa, aparece com os seios nus. Na época, a obra chegou a ser censurada e a ser vendida nas lojas dentro de um plástico escuro.

Gal Costa estava rodando pelo Brasil com sua turnê "As Várias Pontas de Uma Estrela", com datas marcadas tanto para este mês quanto para dezembro e janeiro. Entretanto, após uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita em setembro, precisou se ausentar dos palcos até o fim de novembro, o que fez a cantora cancelar sua participação no festival Primavera Sound. Ela seria uma das atrações do evento, realizado em São Paulo no último fim de semana.



A cantora deixou sua marca também através de sucessos como as músicas "Divino Maravilhoso", "Baby", "Vaca Profana", "Um Dia de Domingo" e "Vapor Barato".

