Pelé morre aos 82 anos

O maior camisa 10 de todos os tempos morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer, com disfunção renal e cardíaca. Pelé já estava recebendo cuidados paliativos

Pelé, o Rei do Futebol, morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal identificado em setembro de 2021. Edson Arantes do Nascimento estava internado desde o dia 2 de dezembro, quando o hospital divulgou uma nota apontando o diagnóstico de uma infecção respiratória. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.

Morre Pelé: relembre os problemas de saúde do Rei do Futebol

No início do tratamento, Pelé ficou quase um mês internado, entre 31 de agosto e 30 de setembro de 2021, passando boa parte do período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sendo submetido à cirurgia para retirada do tumor. Em 8 de dezembro, o ex-jogador retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Ele foi liberado no dia 23 para passar o Natal com os familiares.

Em janeiro, o Rei do Futebol voltou a se internar entre os dias 19 e 20 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir com o tratamento de um tumor no cólon intestinal, retirado no dia 4 de setembro de 2021. Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, o Rei do Futebol estava "com condições clínicas estáveis". No mês seguinte, ele voltou ao hospital para seguir tratando do câncer e recebeu alta no dia 28, quando se recuperou de uma infecção urinária. Em abril, houve uma nova passagem pelo Hospital Albert Einsten, em São Paulo, para o tratamento de um tumor.

No dia 23 de outubro, Edson Arantes do Nascimento completou 82 anos. Na ocasião, em uma mensagem publicada na rede social Instagram, Pelé agradeceu as homenagens e salientou que gostaria de viver “mais 82 anos”. Pouco menos de um mês depois, ele voltou a se internado enquanto ocorria a Copa do Mundo de 2022, no dia 30 de novembro.

Durante o período em que esteve no hospital, o Rei do Futebol recebeu mensagens das arquibancadas com bandeiras durante o jogo do Brasil e da torcida do Santos que se reuniu na porta do hospital para rezar. Ele também recebeu mensagens de personalidades como Mbappé e Galvão Bueno e chegou a ser homenageado no Catar em um evento organizado para ele pela Conmebol.

No início de dezembro, um novo diagnóstico de infecção respiratória foi revelado e, posteriormente, a ESPN divulgou que o eterno camisa 10 já não respondia a quimioterapia e que o hospital havia iniciado o tratamento paliativo. No último boletim divulgado pelo hospital, Pelé apresentava progressão do câncer, disfunção renal e cardíaca.

Morre Pelé: o motivo da internação em 2021

Pelé foi internado na unidade hospitalar paulista em 31 de agosto para passar por exames de rotina e, ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia no sábado, 4. Perto de completar 81 anos, o ex-jogador estava com seus exames de rotina atrasados por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo a equipe médica do hospital, um “tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica”. O empresário de Pelé, Joe Fraga, alertou que o caso não era grave e não havia motivos de preocupação. Anteriormente, a equipe do astro precisou desmentir notícias de que ele teria sofrido um desmaio e que por isso estava internado.

Estado de saúde de Pelé: internação do Rei do Futebol

O tricampeão não estava respondendo às sessões de quimioterapia que realizava desde setembro do ano passado e ficou em cuidados paliativos. A rotina desse tratamento consiste na realização de medidas para diminuir os incômodos do paciente e cuidar de sua qualidade de vida.

Aos 82 anos de idade, Pelé assistiu à eliminação do Brasil contra a Croácia no hospital e parabenizou a Argentina pelo título da Copa do Mundo no Catar. “Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte”, afirmou em seu perfil no Instagram. (Com Thadeu Braga)

