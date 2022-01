Batoré morre aos 61 anos; humorista e ator foi vítima de câncer

O humorista e ator Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, morreu hoje, 10, aos 61 anos de idade, em São Paulo, vítima de câncer. Ele veio a óbito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte da capital paulista.

"As informações médicas foram repassadas à família e a Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido", informou a nota.

Ivanildo ficou conhecido como “Batoré” por causa de seu personagem no “A Praça É Nossa”, do SBT. Apesar de ter ficado famoso como humorista, ele começou sua carreira no futebol e trabalhou nas categorias de base de alguns times como São Paulo e Santo André.

O ator, porém, sofreu uma fratura no tornozelo, que o obrigou a se afastar do esporte. Neste período, criou o primeiro esquete que daria origem ao seu personagem.

Suas aparições iniciais na televisão aconteceram no início dos anos 1980, no programa “Show de Calouros”, apresentado pelo Silvio Santos. Ainda na mesma década, ganhou um papel no “A Praça É Nossa”.

