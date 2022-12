Morre o papa emérito Bento XVI aos 95 anos

O Vaticano anunciou na manhã deste sábado, 31, a morte do papa emérito Bento XVI, aos 95 anos. “Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34min, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano”, divulgou o perfil do Vaticano no Twitter.

O Vaticano também informou que a partir da manhã de segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, o corpo do papa emérito estará na Basílica de São Pedro, para que os fiéis possam se despedir.

Na quarta-feira, 28, o Papa Francisco revelou que seu antecessor estava "muito doente" e foi vê-lo em sua casa nos Jardins do Vaticano. Francisco pediu orações por Bento, resultando em uma série de mensagens de solidariedade de católicos comuns e cardeais.



O alemão Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927 na cidade de Marktl, mas passou boa parte da infância e adolescência em Traunstein, perto da fronteira com a Áustria.

De família humilde e o mais novo de três irmãos, entrou para o seminário aos 12 anos e era fluente em diversas línguas, entre elas grego e latim. Mais tarde, fez doutorado em teologia na Universidade de Munique.

Ele foi escolhido papa no dia 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo 2°, no mesmo ano.

Em 2013, Bento XVI se tornou o primeiro papa em mais de seis séculos a renunciar, dizendo que não tinha mais força física ou mental para liderar a Igreja Católica, que reúne cerca de 1,2 bilhão de devotos. Sua renúncia abriu caminho para a eleição de Francisco.

Bento escolheu viver sua aposentadoria em reclusão em um mosteiro convertido no Vaticano, onde era sendo atendido por uma equipe de médicos e sua família papal de longa data: seu secretário, monsenhor Georg Gaenswein, e algumas mulheres consagradas que cuidam das atividades domésticas.

