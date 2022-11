Morre o cantor e compositor Erasmo Carlos aos 81 anos

O cantor havia recebido alta no início do mês de novembro, após complicações com um quadro de edema

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu, aos 81 anos, nas Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No início de novembro, o cantor havia recebido alta após passar nove dias internado devido a um quadro de edema.



No dia 2 de novembro, o artista havia recebido alta e publicado em suas redes sociais uma foto com a esposa, Fernanda Passos. “Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação. Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, completou.

Ainda referente a uma notícia que confirmava a sua morte no início do mês, Erasmo escreveu: “Bem simbólico… depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital".

