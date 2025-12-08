Estudantes do Ceará vencem medalhas de bronze em olimpíada de robótica

Equipe da All Might Kids explicando projeto Habtron para grupo de ouvintes / Crédito: Arquivo pessoal

Estudantes cearenses conquistaram medalhas de bronze na World Robot Olympiad (WRO), uma das maiores olimpíadas de robótica do mundo. Realizado em Singapura entre 26 e 28 de novembro, o evento reuniu alunos de todo o globo, que apresentaram diversas inovações tecnológicas. A etapa nacional classificatória ocorreu em Jaraguá do Sul (SC), em 30 de agosto. Ao todo, seis equipes brasileiras foram à final na cidade asiática e conquistaram medalhas de prata e bronze. Duas das equipes são cearenses, compostas por alunos da Escola Sesi Senai, no bairro Parangaba.

A primeira, All Might, concorreu na subcategoria Sênior (para estudantes entre 14 e 19 anos), enquanto a All Might Kids concorreu como Elementary (de 8 a 12 anos). Ambas apresentaram projetos na categoria Future Innovators, que funciona como uma “feira de ciências”, com estandes. Os mais velhos apresentaram o robô Amiko, que usa a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) — uma série de figuras que indicam necessidades diversas, como se alimentar e ir ao banheiro — para auxiliar crianças com dificuldades na fala e na verbalização. Ferramente útil para professores, o robô tem o sistema da CAA embutido e, conforme é utilizado, analisa os dados a partir de uma inteligência artificial e emite relatórios sobre hábitos e comportamentos da criança. Da esquerda para a direita, os integrantes Ana Larissa Abreu, Niord Pereira e João Antônio de Macedo, e uma orientadora da equipe All Might Crédito: Arquivo pessoal Da esquerda para a direita, um orientador da equipe All Might Kids e os integrantes Miguel Mota, Samuel Dutra e Thales de Sousa Crédito: Arquivo pessoal

Para João Antônio de Macedo, de 18 anos, um dos integrantes da All Might, receber uma medalha de bronze pelo Amiko é “realmente muito gratificante”, pois ver “nosso esforço e nosso comprometimento sendo reconhecidos mundialmente, isso mostra a força da robótica e da educação cearense”. “Então, a gente fica muito feliz de ver a equipe colhendo os frutos do seu trabalho”, complementou. Viajaram com ele para Singapura os colegas Ana Larissa Abreu e Niord Pereira, também da All Might. Segundo João Antônio, o grupo teve “um pouco de dificuldade” com a mudança de fuso horário, além do “friozinho na barriga que toda competição dá”. Porém, ele disse que souberam “lidar bem com isso, pois somos uma equipe que não se deixa abalar mediante os desafios”.