Marte pode ter tido oceano e praias, indicam achados na superfície do planeta vermelho

A vida em Marte é amplamente estudada / Crédito: Unsplash / Personare

A busca por água desempenha um papel central na exploração de Marte. Pesquisadores que analisam dados de um rover chinês no planeta descobriram depósitos subterrâneos em praias que sugerem um grande oceano pré-histórico. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Aparentemente, também havia rios que transportavam sedimentos para o oceano. Esses sedimentos foram distribuídos por ondas ao longo de uma encosta íngreme, de acordo com Michael Manga, professor de ciências da terra e planetárias da Universidade da Califórnia em Berkeley, que participou do estudo.

Os vestígios foram encontrados pelo rover Zhurong, atualmente inativo e que esteve em operação de maio de 2021 a maio de 2022. Ele passou um ano investigando cerca de 1,9 quilômetro das encostas íngremes que antes marcavam a antiga linha costeira.

O veículo usou o radar de penetração no solo (GPR) para sondar as camadas de rocha até 80 metros abaixo da superfície. As imagens de radar mostram camadas espessas de material ao longo de toda a rota, todas apontando para cima, em um ângulo de cerca de 15 graus, em direção à suposta linha costeira. Isso corresponde aproximadamente ao mesmo ângulo dos depósitos de praia na Terra. Como são necessários milhões de anos para que depósitos tão espessos se formem, muito indica a existência de um oceano no lugar por um período bastante longo. Marte: linhas costeiras no foco da ciência As costas são excelentes locais para procurar evidências de vida passada.

"Acredita-se que a vida mais antiga na Terra tenha começado em lugares como esses, perto da interface entre o ar e a água rasa", diz o coautor Benjamin Cardenas, professor assistente de geociências da Universidade Estadual da Pensilvânia. A preservação desses depósitos de praia se deve a uma feliz coincidência. Os depósitos de praia foram protegidos por uma camada de poeira de cerca de dez metros de espessura, que se formou nos bilhões de anos desde que o oceano desapareceu devido a tempestades de poeira, impactos de asteroides ou erupções vulcânicas. "Os depósitos costeiros fotografados aqui são imaculados e ainda se encontram abaixo da superfície", diz Cardenas. "Esse é um conjunto de dados bastante único".

Asteroide YR4: Nasa aponta possível colisão na América do Sul; ENTENDA Marte já teria sido habitável? A primeira especulação sobre um oceano primitivo em Marte remonta à década de 1970, quando a sonda espacial Viking forneceu imagens de uma espécie de litoral em torno de uma grande parte do hemisfério norte marciano. No entanto, a linha costeira era tão irregular, com alturas e profundidades que variavam em até dez quilômetros, que os pesquisadores duvidaram da ideia de oceano. Afinal, as linhas costeiras da Terra tendem a ser planas.