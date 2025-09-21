Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stellantis testa protótipo de veículo com sistema inteligente de bateria

Stellantis testa protótipo de veículo com sistema inteligente de bateria

Tecnologia tem foco na otimização do uso do espaço no veículo e simplificação da manutenção do sistema elétrico
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Stellantis, em parceria com a Saft (uma subsidiária da TotalEnergies), apresentou um protótipo de um veículo com tecnologia IBIS - um projeto de pesquisa colaborativa com sede na França, cujo objetivo é desenvolver um sistema de armazenamento de energia e conversão elétrica mais eficiente, sustentável e econômico.

Os testes em estradas já estão em andamento, com foco no avanço da eletrificação para aplicações energéticas móveis e fixas de energia.

O primeiro veículo elétrico a bateria (BEV) funcional equipado com o sistema IBIS é uma unidade do novo Peugeot E-3008, construído sobre a plataforma STLA Medium. O protótipo é resultado de trabalho em design, modelagem e simulação realizado pela Stellantis e a Saft, com apoio da E2-CAD, Sherpa Engineering e de instituições francesas de pesquisa, como o CNRS, a Université Paris-Saclay e o Institut Lafayette.

Desde meados de 2022, um demonstrador inicial do IBIS para aplicações fixas de energia já está em operação. A evolução para um protótipo móvel, segundo a Stellantis, representa um avanço decisivo no desenvolvimento do sistema.

Como funciona

O IBIS integra diretamente as funções de inversor e carregador à própria bateria — independentemente da química ou da aplicação. Essa arquitetura é compatível com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC), permitindo o carregamento direto no motor ou na rede elétrica, ao mesmo tempo em que alimenta o sistema de 12V do veículo e seus componentes auxiliares.

Benefícios

Eficiência e desempenho: até 10% de ganho em eficiência energética (ciclo WLTC) e 15% de aumento de potência (172 kW contra 150 kW), mantendo o tamanho de bateria.

Redução de peso e espaço: diminui o peso do veículo em cerca de 40 kg e libera até 17 litros de volume, favorecendo a aerodinâmica e oferecendo mais flexibilidade no design.

Carregamento mais rápido: os primeiros testes indicam uma redução de 15% no tempo de recarga (por exemplo, de 7 para 6 horas em um carregador AC de 7 kW), além de economia de 10% no consumo de energia.

Manutenção simplificada: facilita o serviço técnico e amplia o potencial de reutilização de baterias em segunda vida, tanto em veículos quanto em aplicações estacionárias.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar