Novo objeto é descoberto no espaço; há conexão com o 3I/Atlas?

Cometa 3I/Atlas: o que é o novo astro descoberto em monitoramento?As informações sobre sua composição e características ainda são desconhecidas, mas sua trajetória segue em direção ao Sol e não apresenta riscos de atingir a Terra
Durante monitoramentos do cometa 3I/Atlas, terceiro objeto interestelar identificado na história, foi descoberto um novo astro.
Provisoriamente chamado de C/2025 V1 Borisov pela organização Minor Planet Center, o astro foi identificado pelo astrônomo Gennady Borisov em 3 de novembro, segunda-feira.
O cientista amador, nascido na Crimeia, na Europa, também descobriu o cometa 2I/Borisov. Este foi o segundo objeto interestelar detectado, em 2019.
Por ainda ser uma descoberta recente, informações sobre sua composição e características ainda são desconhecidas. O que se sabe é que a sua trajetória segue em direção ao sol.
Além disso, apresenta indícios de ter a sua origem na Nuvem de Oort, casca esférica e espessa com objetos gelados que cercam o Sistema Solar. A hipótese é explicada pelo trajeto e pelas inclinações do astro.
Novo objeto descoberto: o que é?
Até o momento, não se sabe muito sobre como e o que é o novo objeto avistado pelo astrônomo.
As observações de Borisov permitiram confirmar que, a princípio, pode ser um corpo relativamente pequeno em comparação a outros objetos espaciais, como um novo cometa ou pequeno asteroide.
Por isso, já foi confirmado não haver riscos de atingir a Terra, tanto pelo caminho que faz quanto pelo tamanho especulado. A menor distância que teve da Terra foi na terça-feira, 11, a cerca de 102 milhões de quilômetros.
O novo astro foi avistado algumas vezes por telescópio, mas desapareceu, o que faz com que uma análise mais detalhada ou conclusões precisas se tornem inviáveis por hora.
Mesmo que apareça, não poderá ser visto a olho nu por uma pessoa que observa da Terra. Será necessário um telescópio ou binóculo tecnológicos.
Novo objeto está ligado ao cometa 3I/Atlas?
O C/2025 V1 Borisov foi descoberto durante monitoramento do popular e observado 3I/Atlas, o terceiro objeto interestelar descoberto na história.
No entanto, os dois não apresentam conexão. Ambos vieram de fora do Sistema Solar, mas a diferença na trajetória de cada um faz com que seja confirmado que não estão ligados.
Por isso, continuarão a ser observados e estudados por cientistas. No caso do novo astro, será em uma nova aparição, para poderem ser obtidas mais informações sobre características e composição.