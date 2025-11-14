Novo objeto é descoberto no espaço; há conexão com o 3I/Atlas?

O astro, de características ainda desconhecidas, foi descoberto durante monitoramento do cometa 3I/Atlas; saiba o que se sabe até o momento / Crédito: Nazarii Neshcherenskyi/ iStock

Durante monitoramentos do cometa 3I/Atlas, terceiro objeto interestelar identificado na história, foi descoberto um novo astro. Provisoriamente chamado de C/2025 V1 Borisov pela organização Minor Planet Center, o astro foi identificado pelo astrônomo Gennady Borisov em 3 de novembro, segunda-feira.

As observações de Borisov permitiram confirmar que, a princípio, pode ser um corpo relativamente pequeno em comparação a outros objetos espaciais, como um novo cometa ou pequeno asteroide. Por isso, já foi confirmado não haver riscos de atingir a Terra, tanto pelo caminho que faz quanto pelo tamanho especulado. A menor distância que teve da Terra foi na terça-feira, 11, a cerca de 102 milhões de quilômetros. O novo astro foi avistado algumas vezes por telescópio, mas desapareceu, o que faz com que uma análise mais detalhada ou conclusões precisas se tornem inviáveis por hora.