Pesquisador da Uece descobre novo anfíbio e homenageia Paulo Freire

Pesquisador da Uece identifica nova espécie de anfíbio e homenageia Paulo Freire

Apesar de recém-descrita, a espécie encontrada em Pernambuco já pode ser considerada em perigo de extinção. Pesquisadores alertam para conservação da Mata Atlântica
Penélope Menezes
Em parceria com pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), o professor Igor Joventino Roberto, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam/Uece), descreveu uma nova espécie de anfíbio. A descoberta foi publicada no periódico internacional Amphibia-Reptilia em outubro de 2025.

A espécie, identificada em poças provisórias dentro de matas preservadas, em fragmentos florestais da Mata Atlântica de Pernambuco, recebeu o nome de Ololygon paulofreirei. A decisão homenageou o educador brasileiro Paulo Freire, nascido na mesma região onde a perereca foi encontrada, em Recife.

“As espécies do grupo na qual Ololygon paulofreirei faz parte são morfologicamente muito semelhantes. Através das análises bioacústicas (vocalização) e genéticas verificamos que a espécie era diferente de todas as demais já descritas do gênero”, explica o pesquisador Igor Roberto.

O tamanho é pequeno — com variação de 12,7 a 16,3 mm. Outro ponto é a grande diversidade de padrões de coloração, além de um canto composto por notas longas e pulsadas, semelhantes ao som de um grilo.

Nova espécie de anfíbio: conheça mais sobre a pesquisa

O professor relata que os autores do estudo já vêm trabalhando há vários anos nos fragmentos de Mata Atlântica de Pernambuco. “A pesquisadora Ednilza Maranhão dos Santos, da UFRPE, foi a primeira pessoa que encontrou a espécie no Parque Estadual de Dois Irmãos”, explica.

A co-autora convidou Igor Roberto, ao lado do professor Robson Ávila, da UFC, e do pesquisador Marcelo Lima, para que o grupo pudesse investigar a identificação da espécie.

“Esse trabalho envolve realizar medidas e análises morfométricas (medidas de várias estruturas do corpo), comparar a vocalização da espécie com as demais e analisar geneticamente se a espécie seria distinta”, diz Igor, acrescentando que o processo é chamado de taxonomia integrativa.

Recém-descoberta pelos estudiosos, a perereca já pode estar em perigo de extinção, considerando o fragmento de Mata Atlântica onde grande parte da população da espécie ocorre.

Ao homenagear Paulo Freire, espera-se ainda que a espécie se torne uma bandeira para a conservação desses fragmentos.

“A espécie ocorre em uma região da Mata Atlântica que é considerada um centro de endemismo (Centro de Endemismo de Pernambuco), ou seja, uma região que possui várias espécies de animais e plantas que só ocorrem lá, incluindo várias espécies que foram descritas recentemente dessa região e espécies ameaçadas de extinção”, ressalta.

O Centro de endemismo de Pernambuco é considerado uma das regiões mais ameaçadas da Mata Atlântica.

