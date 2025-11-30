Pesquisador da Uece descobre novo anfíbio e homenageia Paulo Freire

A espécie encontrada possui um tamanho pequeno, com variação de 12,7 a 16,3 mm / Crédito: Divulgação dos pesquisadores

Em parceria com pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), o professor Igor Joventino Roberto, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam/Uece), descreveu uma nova espécie de anfíbio. A descoberta foi publicada no periódico internacional Amphibia-Reptilia em outubro de 2025. A espécie, identificada em poças provisórias dentro de matas preservadas, em fragmentos florestais da Mata Atlântica de Pernambuco, recebeu o nome de Ololygon paulofreirei. A decisão homenageou o educador brasileiro Paulo Freire, nascido na mesma região onde a perereca foi encontrada, em Recife.

“As espécies do grupo na qual Ololygon paulofreirei faz parte são morfologicamente muito semelhantes. Através das análises bioacústicas (vocalização) e genéticas verificamos que a espécie era diferente de todas as demais já descritas do gênero”, explica o pesquisador Igor Roberto. O tamanho é pequeno — com variação de 12,7 a 16,3 mm. Outro ponto é a grande diversidade de padrões de coloração, além de um canto composto por notas longas e pulsadas, semelhantes ao som de um grilo. Leia mais Cientistas brasileiros descobrem morcego de 5 cm; conheça Sobre o assunto Cientistas brasileiros descobrem morcego de 5 cm; conheça Nova espécie de anfíbio: conheça mais sobre a pesquisa

O professor relata que os autores do estudo já vêm trabalhando há vários anos nos fragmentos de Mata Atlântica de Pernambuco. “A pesquisadora Ednilza Maranhão dos Santos, da UFRPE, foi a primeira pessoa que encontrou a espécie no Parque Estadual de Dois Irmãos”, explica.

A co-autora convidou Igor Roberto, ao lado do professor Robson Ávila, da UFC, e do pesquisador Marcelo Lima, para que o grupo pudesse investigar a identificação da espécie. “Esse trabalho envolve realizar medidas e análises morfométricas (medidas de várias estruturas do corpo), comparar a vocalização da espécie com as demais e analisar geneticamente se a espécie seria distinta”, diz Igor, acrescentando que o processo é chamado de taxonomia integrativa. Recém-descoberta pelos estudiosos, a perereca já pode estar em perigo de extinção, considerando o fragmento de Mata Atlântica onde grande parte da população da espécie ocorre.