Hospital no Ceará realiza cirurgia inédita utilizando robô em tratamento oncológico no SUS

Hospital Cearense realiza procedimento cirurgico com o uso de robô / Crédito: Reprodução/ Ascon Rede ICC

O Hospital Haroldo Juaçaba, localizado em Fortaleza, realizou a primeira cirurgia com o auxílio de robô em benefício a um paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará e na região Norte e Nordeste. A plataforma robótica intitulada Da Vinci X guiou o procedimento de toracoscopia assistida em um homem diagnosticado com câncer de pulmão. O doutor Renato Torrano, cirurgião torácico que conduziu o processo, junto a uma equipe integrada por anestesistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, diz que o método utilizando robô em um paciente do SUS foi um “marco importante, especialmente por se tratar de um procedimento de alta complexidade”.