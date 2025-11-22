Ressonância nuclear ajuda a desmascarar manteiga falsificada

No Brasil, a Justiça só permite que manteiga seja produzida com gordura láctea / Crédito: Reprodução/Freepik

Um dos tipos mais perigosos de fraude alimentar é a adulteração de alimentos. Seja com informações erradas ou até mesmo ingredientes diferentes, essa prática traz riscos à saúde do consumidor que está sendo enganado. No Brasil, caso recente envolveu a adulteração de laticínios, principalmente manteigas vendidas em supermercados.

Em operação realizada em Minas Gerais, a Polícia Federal apreendeu lotes de uma marca de manteiga sob suspeita de adulteração. Para descobrir se o alimento havia sido adulterado, os peritos se uniram a cientistas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que utilizaram diferentes tecnologias de ponta para auxiliar na investigação. Um total de 20 amostras foi apreendido, junto a matérias-primas como óleo de palma e aromatizantes encontrados nos locais de produção, sendo levadas ao Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) da UFPR para análise. A principal ferramenta utilizada na investigação foi a espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), técnica que funciona como uma espécie de “impressão digital química”. Ela analisa a composição química de qualquer material e revela seus componentes, sendo ideal para detectar adulterações. “Empregando a técnica de RMN e de análise isotópica (que identifica a composição de substâncias pela proporção de isótopos presentes), averiguamos que as amostras a serem comercializadas estavam adulteradas pelo emprego de materiais como óleo vegetal e aromatizantes”, diz Leice Novais, autora principal do estudo.

Leia mais UFC assina contrato para uso de pele de tilápia na produção de curativo biológico Sobre o assunto UFC assina contrato para uso de pele de tilápia na produção de curativo biológico No Brasil, legalmente, a manteiga só pode conter gordura láctea. Por isso, a aplicação de Ressonância Magnética Nuclear, técnica que permite analisar a composição química de qualquer tipo de amostra ao ponto de conseguir provar se uma batata é ou não de produção orgânica. “Qualquer tipo de adulteração, falsificação ou alteração, como no caso da manteiga, corresponde à prática de procedimentos não controlados, sem garantias, podendo colocar em risco a saúde humana”, diz o perito da Polícia Federal Ricardo de Oliveira Mascarenhas.

Para uma contraprova, a equipe do laboratório recorreu a uma segunda técnica: a Análise de Razão de Isótopos Estáveis de Carbono (SCIRA), realizada no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília. O método utilizado consegue identificar informações sobre a dieta do gado. O gado brasileiro é alimentado principalmente com plantas do tipo C4, como pastagens tropicais, que deixam uma marca isotópica específica no leite e na manteiga. Já os óleos vegetais, como o de palma, vêm de plantas do tipo C3, com uma assinatura completamente diferente.