Pé fossilizado lança luz sobre ancestral humano pouco conhecido

Esta imagem sem data mostra parte da mandíbula juvenil do antigo parente humano Australopithecus deyiremeda, descoberta na Etiópia, no chão antes de ser coletada. Fósseis recém-descobertos, incluindo uma mandíbula com 12 dentes, comprovam que um pé misterioso encontrado na Etiópia em 2009 pertence a um parente humano antigo pouco conhecido e recentemente nomeado, que viveu ao lado da espécie da famosa Lucy / Crédito: Stephanie Melillo / Institute of Human Origins at Arizona State University / AFP

Um misterioso pé fossilizado descoberto na Etiópia levanta a hipótese da existência de um ancestral humano até agora pouco conhecido, contemporâneo da espécie da famosa Lucy. Até o momento, a espécie de Lucy, Australopithecus afarensis, era considerada o único ancestral do ser humano que havia vivido nesta região há mais de três milhões de anos.

No entanto, este achado de 2009, em Burtele, no nordeste da Etiópia, pode, inclusive, colocar em dúvida o status de Lucy como ancestral direto do Homo sapiens, segundo um estudo científico publicado na quarta-feira, 26, na revista Nature. O pé encontrado não pertence à espécie de Lucy, pois possui um dedo opositor, semelhante a um polegar, que permite agarrar-se aos galhos das árvores, como os macacos. Esta imagem sem data mostra o pé de Burtele, que era um mistério desde sua descoberta na região de Afar, na Etiópia, em 2009, com seus elementos em posição anatômica Crédito: Yohannes Haile-Selassie / Institute of Human Origins at Arizona State University / AFP Os cientistas que descobriram os ossos desta extremidade deduziram, em 2015, a existência de uma espécie até então desconhecida de hominídeo, o Australopithecus deyiremeda, com base em mandíbulas de aproximadamente 3,4 milhões de anos também encontradas em Burtele.

Até o momento, a equipe não pôde afirmar com certeza que os ossos deste "pé de Burtele" pertenciam a esta nova espécie. No entanto, neste estudo publicado pela Nature, os cientistas anunciaram que novos fósseis, entre eles uma mandíbula com 12 dentes encontrada no local, mostram que o pé era de um Australopithecus deyiremeda. "Não temos nenhuma dúvida de que o pé de Burtele pertence à mesma espécie que estes dentes e esta mandíbula", explica à AFP o principal autor do estudo, Yohannes Haile-Selassie, da Universidade do Arizona.