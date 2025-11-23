Em duelo brasileiro, Carol Solberg e Rebecca levam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia

Dupla venceu compatriotas Thâmela e Victória na disputa pelo terceiro lugar no Mundial

Na disputa brasileira pela medalha de bronze do Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália, Carol Solberg e Rebecca venceram Thâmela e Victoria por 2 sets a 0 e garantiram a terceira posição no torneio. A partida teve parciais de 21/18 e 22/20.

















Com a vitória, a dupla de Carol e Rebecca conquista a sua primeira medalha mundial. Elas irão integrar o pódio junto às letãs Tina/Anastasija e às norte-americanas Nuss/Brasher, que disputaram a decisão do Campeonato, logo em seguida do jogo das brasileiras.

Na final, a dupla da Letônia conquistou o título de maneira invicta após a vitória por 2 a 1 sobre as norte-americanas, com parciais de 21/15, 15/21 e 15/11. Esta foi a primeira medalha do país na competição.

Ahman e Hellvig vencem no masculino

Na categoria masculina, os campeões olímpicos nos jogos de Paris 2024, Ahman e Hellvig, ficaram com o título. Eles superaram os compatriotas suecos Holting Nilsson e Andersson na decisão por 2 a 0 (25/23 e 21/19).

A dupla francesa Rotar e Gauthier-Rat completa o pódio após a conquista do bronze sobre os alemães Ehlers e Wickler, também por 2 a 0 (21/15 e 21/15).