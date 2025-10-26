Cearense conquista medalha de ouro no sul-americano de judô, no Paraguai

Cearense conquista medalha de ouro no sul-americano de judô, no ParaguaiAtleta Yasmin Lima representou o Ceará Sporting Club, vencendo a final da categoria até 52kg por ippon
A judoca cearense Yasmim Lima conquistou a medalha de ouro na categoria até 52kg no Campeonato Sul-Americano de Judô, realizado nesse sábado, 25, no Paraguai. Representando o Ceará e a Associação Resgate Judô Para Todos, ela garantiu o primeiro lugar ao vencer a uruguaia Renata Ortiz por ippon na luta final.
Para chegar à disputa pelo ouro, Yasmim Lima superou adversárias em fases anteriores. Nas quartas de final, a judoca venceu a equatoriana Alejandra Ramirez. Em seguida, na semifinal, obteve a vitória sobre a também brasileira Luiza Sousa.
A conquista no Paraguai é o segundo título de Yasmim Lima defendendo o Ceará Sporting Club. Em agosto, a atleta já havia conquistado a medalha de ouro no Campeonato Cearense de Judô.
Além dos resultados em competições, a judoca representou o clube no Treinamento de Campo Internacional, evento que ocorreu entre os dias 8 e 18 de setembro, a convite da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente