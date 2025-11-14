Primeiro bebê nasce no Hospital Universitário do Ceará após transferências do César Cals

Primeiro bebê nascido no Hospital Universitário do Ceará é filha de gestante transferida após incêndio no César Cals. / Crédito: Arquivo pessoal / Sesa

O primeiro nascimento no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece), no bairro Itaperi, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 14. A mãe da recém-nascida é uma das pacientes transferidas após o incêndio que atingiu uma área do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na quinta-feira passada, 13. Maria Cecília é o primeiro bebê a nascer no Hospital Universitário após transferências emergenciais. Crédito: Arquivo pessoal / Sesa

A pequena, chamada Maria Cecília, nasceu por parto cesárea às 10h58min, medindo 2.735 g e 45 cm. Tanto a bebê quanto a mãe, Regina Ferreira, que estava internada no HGCC desde 30 de outubro, passam bem. LEIA MAIS | Elmano visita bebês e grávidas transferidas após incêndio no Hospital César Cals

Serviços do César Cals seguem suspensos De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), para dar suporte e assistência aos pacientes acompanhados pelo Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o HUC recebeu 83 pacientes, entre gestantes, puérperas e bebês, garantindo a continuidade do atendimento de saúde. Segundo a diretora-geral do hospital, Ivelise Brasil, a unidade foi mobilizada para receber bebês de alto e médio risco, além de gestantes de alta complexidade, que passaram a ser acompanhados pela equipe do HUC após o acionamento da Secretaria da Saúde.

Os serviços de emergência obstétrica do César Cals, no bairro Centro, em Fortaleza, seguem suspensos após o incidente no equipamento de saúde. LEIA MAIS | Incêndio no César Cals: 270 pacientes são transferidos, sendo 117 bebês Unidade é referência em alta complexidade O Hospital Universitário do Ceará foi inaugurado em 19 de março de 2025 e se destaca por ser uma unidade para atendimento de alta complexidade. O perfil inclui atendimento materno-infantil terciário, mas a ativação dos serviços tem sido gradual.

