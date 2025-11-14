Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiro bebê nasce no Hospital Universitário do Ceará após transferências do César Cals

Menina nasceu por cesárea nesta sexta-feira, 14; mãe foi uma das pacientes removidas após incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals
O primeiro nascimento no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece), no bairro Itaperi, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 14. A mãe da recém-nascida é uma das pacientes transferidas após o incêndio que atingiu uma área do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na quinta-feira passada, 13.

Maria Cecília é o primeiro bebê a nascer no Hospital Universitário após transferências emergenciais.
Maria Cecília é o primeiro bebê a nascer no Hospital Universitário após transferências emergenciais. Crédito: Arquivo pessoal / Sesa

A pequena, chamada Maria Cecília, nasceu por parto cesárea às 10h58min, medindo 2.735 g e 45 cm. Tanto a bebê quanto a mãe, Regina Ferreira, que estava internada no HGCC desde 30 de outubro, passam bem.

Serviços do César Cals seguem suspensos

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), para dar suporte e assistência aos pacientes acompanhados pelo Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o HUC recebeu 83 pacientes, entre gestantes, puérperas e bebês, garantindo a continuidade do atendimento de saúde.

Segundo a diretora-geral do hospital, Ivelise Brasil, a unidade foi mobilizada para receber bebês de alto e médio risco, além de gestantes de alta complexidade, que passaram a ser acompanhados pela equipe do HUC após o acionamento da Secretaria da Saúde.

Os serviços de emergência obstétrica do César Cals, no bairro Centro, em Fortaleza, seguem suspensos após o incidente no equipamento de saúde.

Unidade é referência em alta complexidade

O Hospital Universitário do Ceará foi inaugurado em 19 de março de 2025 e se destaca por ser uma unidade para atendimento de alta complexidade. O perfil inclui atendimento materno-infantil terciário, mas a ativação dos serviços tem sido gradual.

Incêndio provocou tumulto e mobilizou operação de resgate

O incidente provocou uma série de agitação após um incêndio, que durou cerca de 25 minutos, atingir a parte externa do Hospital Geral Dr. César Cals, na área das docas, onde fica localizada a subestação de energia da instituição.

Com a atuação do Corpo de Bombeiros do Ceará, as chamas foram controladas e a UTI Adulto foi liberada para receber bebês que precisaram ser ambuzados (ventilação manual) durante toda a ocorrência.

Uma operação com comboio de ambulâncias foi montada ao longo da quinta-feira, 13, para transferir os pacientes mais graves do César Cals. Dezenas de viaturas ficaram posicionadas na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, para transportar bebês — muitos em incubadoras — e adultos.

Segundo a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. As transferências ocorreram por precaução, já que o fornecimento de energia da unidade ainda não havia sido restabelecido.

