Hospital na Uece recebe 50 bebês e gestantes transferidos após incêndio no César Cals

Cerca de 50 pacientes, entre bebês e gestantes, foram transferidos para o Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece) na manhã desta quinta-feira, 13, após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no Centro de Fortaleza. De acordo com a diretora-geral do HUC, Ivelise Brasil, a mobilização ocorreu imediatamente após o incidente. “A Secretaria da Saúde acionou toda a equipe do Hospital Universitário para que se preparasse para a retaguarda caso houvesse necessidade de assumir os leitos dos pacientes”, afirmou.

UTI Neonatal e gestantes de alta complexidade Até esta quinta-feira à noite, o Hospital Universitário havia recebido:

- 20 bebês da UTI Neonatal

- 30 gestantes de alta complexidade Segundo a direção, o HUC foi acionado para acolher bebês de alto risco, bebês de médio risco e gestantes de alta complexidade, a partir da estrutura já instalada na unidade. “Todos os setores do hospital — incluindo UTI, centro cirúrgico e obstétrico — estão envolvidos no atendimento desses pacientes de alto e médio risco que já estão sendo assistidos”, afirmou Ivelise.

Hospital preparado para receber mais pacientes Ivelise Brasil informou que a instituição está preparada para ampliar o atendimento caso a Sesa determine novos deslocamentos. “Nossa estimativa é que a gente dobre esse número conforme a necessidade. O hospital está preparado com o dobro da capacidade do que já foi recebido”, ressaltou.

Movimentação intensa de ambulâncias Comerciantes e trabalhadores que atuam próximo ao Hospital Universitário relataram que a manhã foi marcada por intensa movimentação de ambulâncias, muitas delas escoltadas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PBRE), chegando à unidade hospitalar.