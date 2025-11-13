Hospital na Uece recebe 50 bebês e gestantes transferidos após incêndio no César Cals

Hospital na Uece recebe 50 bebês e gestantes transferidos após incêndio no César CalsHospital Universitário do Ceará acolheu pacientes de alto e médio risco; direção afirma que hospital está preparado para dobrar a capacidade caso seja necessário
Cerca de 50 pacientes, entre bebês e gestantes, foram transferidos para o Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece) na manhã desta quinta-feira, 13, após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no Centro de Fortaleza.
De acordo com a diretora-geral do HUC, Ivelise Brasil, a mobilização ocorreu imediatamente após o incidente. “A Secretaria da Saúde acionou toda a equipe do Hospital Universitário para que se preparasse para a retaguarda caso houvesse necessidade de assumir os leitos dos pacientes”, afirmou.
UTI Neonatal e gestantes de alta complexidade
Até esta quinta-feira à noite, o Hospital Universitário havia recebido:
- 20 bebês da UTI Neonatal
- 30 gestantes de alta complexidade
Segundo a direção, o HUC foi acionado para acolher bebês de alto risco, bebês de médio risco e gestantes de alta complexidade, a partir da estrutura já instalada na unidade.
“Todos os setores do hospital — incluindo UTI, centro cirúrgico e obstétrico — estão envolvidos no atendimento desses pacientes de alto e médio risco que já estão sendo assistidos”, afirmou Ivelise.
Hospital preparado para receber mais pacientes
Ivelise Brasil informou que a instituição está preparada para ampliar o atendimento caso a Sesa determine novos deslocamentos.
“Nossa estimativa é que a gente dobre esse número conforme a necessidade. O hospital está preparado com o dobro da capacidade do que já foi recebido”, ressaltou.
Movimentação intensa de ambulâncias
Comerciantes e trabalhadores que atuam próximo ao Hospital Universitário relataram que a manhã foi marcada por intensa movimentação de ambulâncias, muitas delas escoltadas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PBRE), chegando à unidade hospitalar.
À tarde, o fluxo já era menor, mas ainda era possível ver ambulâncias chegando com incubadoras durante as transferências dos pacientes vindos do César Cals.
Além das equipes clínicas e operacionais, o HUC mobilizou psicologia e serviço social, que estão atuando diretamente com as famílias.
“Cada andar do hospital conta com uma sala de serviço social e apoio psicológico, com profissionais presentes para atender as famílias e os pacientes”, detalhou a diretora.