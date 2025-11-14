Semáforos de pelo menos quatro vias de Fortaleza estão apagados

Problemas aconteceram após chuvas no início da manhã em Fortaleza

Semáforos das avenidas Domingos Olímpio e Heráclito Graça, em Fortaleza, estão apagados na manhã desta sexta-feira, 14. Nas ruas Joaquim Nabuco e Torres Câmara, no bairro Aldeota, os equipamentos apresentam oscilação.

Após furto de cabos, semáforos no Centro ficam apagados; VEJA



Situação sucedeu após chuva na Capital.