Semáforos de pelo menos quatro vias de Fortaleza estão apagados ou piscandoProblemas aconteceram após chuvas no início da manhã em Fortaleza
Semáforos das avenidas Domingos Olímpio e Heráclito Graça, em Fortaleza, estão apagados na manhã desta sexta-feira, 14. Nas ruas Joaquim Nabuco e Torres Câmara, no bairro Aldeota, os equipamentos apresentam oscilação.
Situação sucedeu após chuva na Capital.
O POVO aguarda retorno da Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC) para saber quantos semáforos apresentaram problema. Essa matéria será atualizada mediante retorno.