Subestação do César Cals passou por manutenção há um dia

Incêndio atinge Hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A subestação de energia do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no Centro de Fortaleza, passou por manutenção na quarta-feira, 12, um dia antes de sofrer um curto-circuito que causou incêndio nesta quinta-feira, 13. A informação foi dada pela secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, em entrevista à rádio O POVO CBN.

Segundo a gestora, a subestação foi instalada há dois anos e passa por manutenções preventivas rotineiramente. A fiação do Hospital também teria sido renovada há três anos. “A gente precisa entender o que aconteceu. Nesse momento, nossa preocupação é prevenção, precaução e segurança”, disse Tânia. A Perícia Forense e a Enel Distribuição Ceará foram ao local para analisar as circunstâncias do incidente. A emergência do HGCC não funcionará nesta quinta-feira, 13, e nem na sexta-feira, 14. Hospital deve passar por reforma Depois dos serviços de clínica e cirurgia do Hospital César Cals serem transferidos para o Hospital Universitário do Ceará (HUC), inaugurado em março deste ano, a maternidade e a neonatologia continuaram no prédio do Centro.

O plano do Governo do Estado era transferir todo o funcionamento do César Cals para o HUC. No entanto, funcionários pediram a permanência da maternidade no local, o que foi atendido. Um protesto com trabalhadores e políticos da oposição chegou a ser feito na frente do Hospital, em março. Conforme a secretária, a estrutura do hospital deve passar por reforma para se tornar uma unidade de referência nesses serviços remanescentes. Uma visita junto à Superintendência de Obras Públicas (SOP) já havia sido feita para montar um cronograma de intervenções. Não foi informada a data para o começo das reformas.

Pacientes são transferidos até situação de energia ser normalizada Uma operação de comboio de ambulâncias está transferindo os pacientes mais graves do Hospital César Cals. Eles só devem retornar ao HGCC após a situação da energia ser normalizada.