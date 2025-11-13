Incêndio no César Cals: 270 pacientes são transferidos

Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ao todo, 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, foram encaminhados para unidades da Rede Estadual e da Rede Municipal de Fortaleza após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no Centro da Capital, na manhã desta quinta-feira, 13. De acordo com a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara, o hospital possui 293 leitos, distribuídos entre gestantes em trabalho de parto, mães com recém-nascidos e bebês em diferentes níveis de risco, entre berçário e UTIs neonatal e adulta.

Incêndio ocorreu em subestação externa O incêndio teve início na subestação de energia localizada na área externa da unidade e foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Sesa, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. A pasta afirmou, em nota enviada ao O POVO, que “todas as providências necessárias estão sendo adotadas para apurar as causas do incidente”. Bebês foram levados até para o Beco da Poeira Os bebês das UTIs Neonatais 1 e 2, além de pacientes da UTI Adulto, foram retirados e encaminhados inicialmente ao ambulatório anexo do próprio César Cals, na avenida Imperador.

Alguns recém-nascidos em incubadoras chegaram a ser levados para uma área interna do centro comercial Beco da Poeira, também na avenida Imperador, onde permaneceram enquanto ambulâncias e equipes médicas organizavam a redistribuição dos pacientes. Para onde foram encaminhadas as gestantes A Secretaria informou que as gestantes de alto risco devem buscar atendimento na:

- Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac)

