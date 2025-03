Hospital Universitário é inaugurado e começa a funcionar nesta quarta, 19

Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado no bairro Itaperi, foi inaugurado nesta quarta-feira 19, feriado de São José. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, começam a funcionar ainda hoje os atendimentos de pacientes com perfil de UTI. Nesta quinta-feira, 20, começam as consultas nos ambulatórios.



