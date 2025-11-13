Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emergência do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimento

Emergência obstétrica do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimento

Diante da suspensão do atendimento, veja onde procurar demais equipamentos com emergência obstétrica 24 horas.
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os serviços de emergência obstétrica do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, estão suspensos após incêndio atingir a subestação de energia do equipamento de saúde. Diante da suspensão do atendimento, a população pode procurar demais equipamentos com emergência obstétrica 24 horas.

A informação foi divulgada pela secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 13. Segundo a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), os serviços devem retornar após a gestão esclarecer o motivo do incêndio.

Leia Mais | Incêndio no César Cals: Samu é aplaudido após resgate de bebês e profissionais rezam Pai Nosso

“Ter total segurança para voltar o atendimento”, disse a secretária. A previsão é que o atendimento retorne, “pelo menos até ao meio-dia”, desta sexta-feira, 14. 

Emergência obstétrica: onde buscar atendimento em Fortaleza

Gestantes de alto risco

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
Onde: Rua Ávila Goulart, 900, no bairro Papicu

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac)
Onde: R. Coronel Nuner de Melo, S/N - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE

Pacientes em acompanhamento habitual e parto normal, sem riscos:

Gonzaguinha José Walter (Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter)
Onde: Av. C, 485 - Pref. José Walter

Gonzaguinha de Messejana (Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana)
Endereço: Avenida Washington Soares, 7700, Messejana

Gonzaguinha da Barra do Ceará (Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará)
Endereço: Avenida Aloísio Lorscheider, 1130, Vila Velha

Incêndio no César Cals: entenda o que aconteceu 

O incêndio foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 13. No local, pacientes e bebês recém-nascidos foram retirados às pressas da unidade de saúde e alocadas em áreas próximas, como Beco da Poeira e no anexo do hospital.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) por volta das 11h15min. Diante do incêndio, os pacientes e bebês estão sendo transferidos para demais hospitais da rede municipal e estadual, como Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece) e Hospital da Mulher.

Em nota, a Sesa informou que a situação está sob controle e que as causas do incidente estão sendo apuradas. A Enel Distribuição Ceará disse que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals.

“A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades”, disse.

Leia mais

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar