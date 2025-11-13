Emergência do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimento

Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Os serviços de emergência obstétrica do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, estão suspensos após incêndio atingir a subestação de energia do equipamento de saúde. Diante da suspensão do atendimento, a população pode procurar demais equipamentos com emergência obstétrica 24 horas. A informação foi divulgada pela secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 13. Segundo a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), os serviços devem retornar após a gestão esclarecer o motivo do incêndio.

Emergência obstétrica: onde buscar atendimento em Fortaleza Gestantes de alto risco Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Onde: Rua Ávila Goulart, 900, no bairro Papicu

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac)

Onde: R. Coronel Nuner de Melo, S/N - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE



Pacientes em acompanhamento habitual e parto normal, sem riscos: Gonzaguinha José Walter (Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter)

Onde: Av. C, 485 - Pref. José Walter Gonzaguinha de Messejana (Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana)

Endereço: Avenida Washington Soares, 7700, Messejana Gonzaguinha da Barra do Ceará (Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará)

Endereço: Avenida Aloísio Lorscheider, 1130, Vila Velha