Emergência do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimento

Emergência obstétrica do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimentoDiante da suspensão do atendimento, veja onde procurar demais equipamentos com emergência obstétrica 24 horas.
Os serviços de emergência obstétrica do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, estão suspensos após incêndio atingir a subestação de energia do equipamento de saúde. Diante da suspensão do atendimento, a população pode procurar demais equipamentos com emergência obstétrica 24 horas.
A informação foi divulgada pela secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 13. Segundo a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), os serviços devem retornar após a gestão esclarecer o motivo do incêndio.
Leia Mais | Incêndio no César Cals: Samu é aplaudido após resgate de bebês e profissionais rezam Pai Nosso
“Ter total segurança para voltar o atendimento”, disse a secretária. A previsão é que o atendimento retorne, “pelo menos até ao meio-dia”, desta sexta-feira, 14.
Emergência obstétrica: onde buscar atendimento em Fortaleza
Gestantes de alto risco
Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
Onde: Rua Ávila Goulart, 900, no bairro Papicu
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac)
Onde: R. Coronel Nuner de Melo, S/N - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE
Pacientes em acompanhamento habitual e parto normal, sem riscos:
Gonzaguinha José Walter (Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter)
Onde: Av. C, 485 - Pref. José Walter
Gonzaguinha de Messejana (Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana)
Endereço: Avenida Washington Soares, 7700, Messejana
Gonzaguinha da Barra do Ceará (Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará)
Endereço: Avenida Aloísio Lorscheider, 1130, Vila Velha
Incêndio no César Cals: entenda o que aconteceu
O incêndio foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 13. No local, pacientes e bebês recém-nascidos foram retirados às pressas da unidade de saúde e alocadas em áreas próximas, como Beco da Poeira e no anexo do hospital.
As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) por volta das 11h15min. Diante do incêndio, os pacientes e bebês estão sendo transferidos para demais hospitais da rede municipal e estadual, como Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece) e Hospital da Mulher.
Em nota, a Sesa informou que a situação está sob controle e que as causas do incidente estão sendo apuradas. A Enel Distribuição Ceará disse que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals.
“A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades”, disse.
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente