Elmano visita bebês e grávidas transferidas após incêndio no Hospital César Cals

Cerca de 50 bebês, 31 gestantes e três pacientes em pós-operatório foram transferidos para as dependências do Hospital Universitário do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) visitou o Hospital Universitário do Ceará (HUC) na manhã desta sexta-feira, 14, para acompanhar a acomodação de bebês e mães transferidos do Hospital Geral Dr. César Cals após incêndio que atingiu a subestação de energia da unidade na quinta-feira, 13.

“Seguimos reunidos, desde cedo, com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Fortaleza tratando sobre medidas para reforçar o serviço de saúde em nossa capital”, afirmou o governante por meio das redes sociais.

O HUC, localizado no bairro Itaperi, recebeu cerca de 50 bebês que estavam internados no hospital do Centro, 31 gestantes e três pacientes em pós-operatório.

Foram enviados ao hospital universitário os bebês de alto risco, de médio risco e gestantes de alta complexidade.