Incêndio atinge hospital César Cals no Centro de Fortaleza

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionada para a ocorrência
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um incêndio atingiu parte da estrutura do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 13. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) ao O POVO.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram profissionais de saúde, pacientes e bebês sendo retirados para a área externa da unidade. Em um dos vídeos gravados por populares, é possível ver recém-nascidos em incubadoras sendo retirados do hospital.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio. O hospital integra a lista de unidades geridos pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O POVO procurou à pasta da saúde para saber mais informações e aguarda retorno.

