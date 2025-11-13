Incêndio atinge hospital César Cals no Centro de Fortaleza

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionada para a ocorrência

Um incêndio atingiu parte da estrutura do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 13. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) ao O POVO.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram profissionais de saúde, pacientes e bebês sendo retirados para a área externa da unidade. Em um dos vídeos gravados por populares, é possível ver recém-nascidos em incubadoras sendo retirados do hospital.