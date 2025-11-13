Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio no César Cals gera medo e incerteza entre familiares

Incêndio no César Cals gera medo e incerteza entre familiares de pacientes

Curto-circuito na subestação de energia, na manhã desta quinta-feira, 13, provocou a evacuação de pacientes para outras unidades
Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Familiares de pacientes relatam medo e incerteza após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na manhã desta quinta-feira, 13. O fogo foi provocado por um curto-circuito na subestação de energia do hospital.

LEIA TAMBÉM| Incêndio no Hospital César Cals: comboio de ambulâncias é montado para transferir 

Matheus Bezerra estava trabalhando quando soube do incêndio. A esposa dele acompanhava o filho de oito meses, que estava internado na unidade no momento em que as chamas começaram.

Em entrevista ao O POVO, Matheus afirmou estar nervoso, pois as ambulâncias estavam retirando apenas mães e bebês, deixando os acompanhantes aguardando do lado de fora. 

Após o susto, mãe e filho foram transferidos para o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), no bairro Messejana. “Eu tô preocupado para saber como eu vou pra lá, porque ela é de menor”, disse Matheus.

Veja o vídeo

Ao todo, 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, estavam no HGCC e foram encaminhados para unidades da Rede Estadual e da Rede Municipal de Fortaleza.

CONFIRA| Bebês são retirados às pressas após incêndio atingir Hospital Cesar Cals

Dona Aparecida, avó de um dos bebês que estavam internados, conta que entrou em desespero quando recebeu a ligação da filha informando que o hospital estava pegando fogo.

“Cheguei aqui por volta de 13 horas, mas não quiseram me deixar entrar porque disseram que eu precisava ter algum de um documento dela — e eu não tinha. Aí o desespero só aumentou”, relata.

Apesar da tensão, ela conseguiu entrar e ver a filha e o neto. Dona Aparecida afirma que não poderá acompanhar a filha na transferência, mas as duas estão mantendo contato.

Veja o vídeo

CONFIRA| Emergência obstétrica do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimento

De acordo com a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara, a maior parte dos pacientes deve ser realocada para o Hospital Universitário do Ceará (HUC). Os hospitais Waldemar de Alcântara, da Mulher e o Gonzaguinha de Messejana também receberam bebês e parturientes provenientes do HGCC.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar