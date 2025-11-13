Incêndio no César Cals gera medo e incerteza entre familiares

Curto-circuito na subestação de energia, na manhã desta quinta-feira, 13, provocou a evacuação de pacientes para outras unidades

Familiares de pacientes relatam medo e incerteza após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na manhã desta quinta-feira, 13. O fogo foi provocado por um curto-circuito na subestação de energia do hospital.

Matheus Bezerra estava trabalhando quando soube do incêndio. A esposa dele acompanhava o filho de oito meses, que estava internado na unidade no momento em que as chamas começaram.

Em entrevista ao O POVO, Matheus afirmou estar nervoso, pois as ambulâncias estavam retirando apenas mães e bebês, deixando os acompanhantes aguardando do lado de fora.

Após o susto, mãe e filho foram transferidos para o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), no bairro Messejana. “Eu tô preocupado para saber como eu vou pra lá, porque ela é de menor”, disse Matheus.

Ao todo, 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, estavam no HGCC e foram encaminhados para unidades da Rede Estadual e da Rede Municipal de Fortaleza.