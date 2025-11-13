Incêndio no Hospital César Cals: comboio vai transferir pacientes

Após incêndio em subestação de energia, Hospital Cesar Cals, no Centro de Fortaleza, faz transferência de recém-nascidos / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Uma operação de comboio de ambulâncias está transferindo os pacientes mais graves do Hospital César Cals depois do incêndio que atingiu a subestação de energia da unidade nesta quinta-feira, 13. Dezenas de ambulâncias foram posicionadas na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, para levar os pacientes. Imagens mostram bebês em incubadoras e adultos sendo colocados nos veículos.

Conforme a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, 10 a 15 pacientes já teriam sido transferidos. Outros 40 do setor de médio risco estariam aguardando transporte para diferentes unidades hospitalares. Em entrevista à imprensa na frente do Hospital, a secretária afirmou que nenhuma área assistencial foi atingida. As transferências estão ocorrendo por precaução, já que a situação de energia na unidade ainda não foi normalizada. A coletiva foi interrompida devido à necessidade de desobstruir a passagem dos pacientes na entrada da unidade. LEIA TAMBÉM | Incêndio no César Cals: recém-nascidos são levados para "Beco da Poeira"

O POVO cobrou o número exato de transferidos e os locais para onde foram os pacientes, como ficará o atendimento do hospital após o incidente e os planos para melhorias na estrutura. Mais informações serão enviadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) nas próximas horas. Incêndio atingiu subestação de energia e já foi controlado A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals.