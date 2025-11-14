Incêndio no César Cals: vídeo mostra bebês em incubadoras dentro de loja de eletrônicos

Confira loja antes e depois da chegada dos bebês / Crédito: Reprodução/Whatsapp O POVO

Um dia após o incêndio na subestação de energia do Hospital Geral Dr.César Cals (HGCC), registros dos momentos de tensão vividos na quinta-feira, 13, seguem a repercutir. Imagens de câmeras de segurança de uma loja no Beco da Poeira, em frente ao hospital, mostram o momento em que diversos bebês são socorridos em meio a telefones e acessórios. LEIA TAMBÉM | Hospital na Uece recebe 50 bebês e gestantes transferidos após incêndio no César Cals

Os vídeos retratam a correria vivenciada por comerciantes e profissionais da saúde, que uniram esforços para ligar os aparelhos, vitais para as crianças, dentro dos boxes. Em uma das imagens, é possível ver uma mulher em trajes hospitalares “ninando” um recém-nascido, enquanto enfermeiras instalam incubadoras dentro de uma loja de acessórios. Confira: Vitória de Paula trabalha há mais de dois anos no centro comercial e conta que o dia corria normalmente até a explosão, por volta de 10h50min. Ela e as colegas de trabalho sentiram um cheiro estranho e saíram para verificar o que era, momento em que se depararam com o incidente no Hospital. “A gente olhou para frente e tava todo o hospital branco de fumaça. Vi uma moça com um bebê-conforto e ela foi entrando na loja. A outra com roupa de hospital, com um neném braço, dizendo ‘gente eu tive ontem, ainda não consigo nem andar direito’. Ela estava com sede, chorava… foi do nada. Aqui encheu e a gente abriu a porta”, conta a vendedora.

Segundo ela, os bebês não paravam de chegar na loja em que ela trabalha e em outros boxes do beco. Os homens do centro comercial se reuniram para entrar no César Cals e ajudar quem ainda tentava fugir da fumaça que saía de dentro do Hospital. Os recém-nascidos ficaram cerca de uma hora no Beco da Poeira, assistidos pelos profissionais da saúde e voluntários que se uniram no ato de solidariedade. Isabelly Kilvia trabalha em uma dos boxes que recebeu os bebês e relembra a colaboração junto com as enfermeiras para garantir a sobrevivência dos pequenos. “A gente não sabia o que fazer. Fizemos o que elas pediram. Tomada, álcool, tudo o que elas iam pedindo. Só de saber que eles estão bem já é uma conquista, um alívio no peito. Tinha duas mãezinhas aqui e deu para ver na cara delas, o susto”, conta Isabelly Kilvia. Ela conta que preparou extensões para manter as máquinas dos bebês ligadas.