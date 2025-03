Barragem do Cocó, em Fortaleza, atinge maior nível desde março de 2024

A barragem do Rio Cocó , em Fortaleza , atingiu 76,54% de sua capacidade , segundo o Portal Hidrológico da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH), atualizado neste sábado, 1º de março.

“Sabemos que chuvas fortes ainda virão e a cidade precisa estar preparada para o que pode acontecer”, escreveu o parlamentar em seu perfil. “Os órgãos de gestão da barragem e amparo as famílias precisam estar alinhados e com um plano de execução rápido e bem organizado”, defende.

Os dados são compartilhados em tempo real com lideranças comunitárias da região e órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), a Secretaria das Cidades e as Defesas Civis Estadual e Municipal.

Barragem opera com três comportas abertas

A barragem do Cocó serve, de acordo com a Cogerh, para amortecer cheias provenientes do escoamento dos rios Cocó e Timbó e de seus afluentes. Desde dezembro de 2024, as três comportas da barragem estão abertas, mantendo-na em seu volume de espera — o menor nível de água possível.

“Caso o volume de água recebido pelo reservatório ultrapasse sua capacidade de retenção, a barragem atingirá a cota do seu sangradouro, que é do tipo sem estrutura de controle, permitindo que a vazão para o rio ocorra sem possibilidade de intervenção operacional”, explicou a Cogerh.

Barragem sangrou em 2019 e complicou vida de cidadãos

No fim de fevereiro de 2019, durante precipitações chuvosas em ao menos 122 municípios cearenses, a barragem do Cocó não foi suficiente para evitar alagamentos no bairro Conjunto Palmeiras.

Moradores ficaram desabrigados e perderam diversos itens pessoais, como móveis, e até animais de estimação.

Então diretor de operações da Cogerh, Bruno Rebouças afirmou à época dos alagamentos que a barragem não pode conter 100% da água.

“A barragem faz um trabalho de contenção de cheia, mas também tem um limite. A água passa pelo sangrador, amortece parte da água, mas não tem capacidade de conter 100%. O que é certo é que se não tivesse a barragem, a inundação teria sido maior ainda”, afirmou ele.