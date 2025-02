Ceará tem mais de nove mil raios em 24 horas; Fortaleza e RMF registram 1,4 mil

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

De acordo com a Enel Distribuição, em 2025 foram 75 mil raios no Estado

A Enel destaca que o volume de descargas impactou no fornecimento de energia de alguns clientes na Capital e RMF. Sem especificar a quantidade de ocorrências, a empresa afirmou que 550 equipes estão em campo trabalhando para atuar nos casos.

Entre a quinta-feira, 27, e esta sexta-feira, 28, o Ceará registrou mais de nove mil descargas elétricas, sendo 1,4 mil em Fortaleza e Região Metropolitana. De acordo com a Enel Distribuição, em 2025 foram 75 mil raios no Estado.

Neste ano, as cidades mais atingidas pelas descargas, de acordo com o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel, foram Santa Quitéria (3.459), Granja (2.851), Crato (2.103), Sobral (1.627) e Lavras da Mangabeira (1.612).

Cariri (15.441), Sertão de Crateús (10.072) e Centro-Sul (9.521) foram as macrorregiões com maior número de registros em 2025.

Em 2024, ainda de acordo com a Enel, foram 275.624 em todo o Estado. As cidades mais atingidas no ano passado foram Granja (9.456), Santa Quitéria (9.167), Aurora (6.206), Jaguaretama (5.353) e Cariús (5.309).

Chuvas em Fortaleza

Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 das 7 horas de quinta-feira, 27, até as 7 horas desta sexta-feira, 28. Foram 178 milímetros de precipitações no período, conforme os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).