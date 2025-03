Chuvas: Defesa Civil de Fortaleza atende 13 ocorrências em 12 horas

Alagamento pós-chuva com casas inundadas e entrando água pela porta na rua Piloto, no bairro Aerolândia, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Entre as 19 horas de sexta-feira, 28, e as 7 horas deste sábado, 1º de março, a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a 13 ocorrências. O órgão afirma que as equipes estão trabalhando em diversas áreas da cidade e avaliando a situação das comunidades residentes no entorno dos recursos hídricos. Leia mais Carnaval inicia com chuva em mais de 100 cidades do Ceará; confira previsão Sobre o assunto Carnaval inicia com chuva em mais de 100 cidades do Ceará; confira previsão

Durante o plantão noturno, foram atendidos:

seis riscos de desabamento, nos bairros Amadeu Furtado, Bela Vista, Centro, Cidade dos Funcionários e Parque Manibura (2);

quatro inundações no bairro Alto da Balança;

uma abertura de cratera em via pública, na Parangaba; e

dois desabamentos, na Aerolândia e no Jangurussu. Em ambos os casos de desabamento, os imóveis foram interditados após queda parcial de suas estruturas. Segundo a Defesa Civil, as famílias foram retiradas em segurança e encaminhadas para o aluguel social. Ocorrências em fevereiro No primeiro mês da quadra chuvosa no Ceará, a Defesa Civil de Fortaleza atendeu a 316 ocorrências. Mais de um terço dos atendimentos (118) se deu entre 19 horas de quinta-feira até as 7 horas desta sexta-feira. Nesse período, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou a 9ª maior chuva de sua série histórica.

Foram atendidos 115 alagamentos, distribuídos em bairros como Conjunto Palmeiras, Passaré, Jangurussu, Messejana e Itaoca. Também foram registrados dois desabamentos em Messejana e Passaré, além de um risco de desabamento no bairro Vila Pery. Defesa Civil alerta para cuidados durante o período chuvoso no Ceará Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão 24h para atender às demandas da população. Diante das chuvas intensas no Estado, a Coordenadoria da Defesa Civil do Estado do Ceará (Cedec), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), alerta para alguns cuidados.

Entre as principais recomendações está a inspeção das estruturas de residências e estabelecimentos comerciais. É fundamental manter calhas e canos desobstruídos para evitar infiltrações e danos estruturais. Além disso, o descarte correto do lixo deve ser priorizado, garantindo que resíduos não sejam levados pela enxurrada, o que poderia comprometer a rede de escoamento e agravar enchentes. Riscos elétricos e raios Durante as chuvas, é necessário evitar contato com aparelhos conectados à rede elétrica, reduzindo o risco de choques em caso de descargas atmosféricas.

Permanecer em áreas abertas ou próximo a estruturas elevadas, como árvores e postes, também pode aumentar o perigo de ser atingido por um raio. Especialistas orientam que, em locais descampados, a melhor opção é procurar abrigo em construções seguras e evitar contato com objetos metálicos. LEIA TAMBÉM | Relâmpago, raio e trovão: o que vem primeiro? É perigoso? Saiba tudo Segurança no trânsito Motoristas que precisem trafegar por vias alagadas devem redobrar a atenção. A recomendação é manter uma distância segura do veículo à frente e avançar com velocidade reduzida, garantindo que o motor permaneça acelerado e acima do nível da água.